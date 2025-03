Xsolla lancia la soluzione Loyalty as a Service, dedicata agli sviluppatori di videogame, che crea connessioni più solide con i giocatori

Xsolla, leader globale nel settore commerciale dei videogiochi, annuncia il lancio di una soluzione Loyalty as a Service innovativa e personalizzabile, ideata per aiutare gli sviluppatori a integrare ...

Gli strumenti che promuovono la fidelizzazione e aumentano profitti e coinvolgimento offrono agli sviluppatori maggior potenza e la possibilità di stabilire le proprie condizioni

LOS ANGELES: Xsolla, leader globale nel settore commerciale dei videogiochi, annuncia il lancio di una soluzione Loyalty as a Service innovativa e personalizzabile, ideata per aiutare gli sviluppatori a integrare in tutta semplicità i premi nei flussi d'acquisto dei loro giochi. Questa soluzione consente agli sviluppatori di aumentare i livelli di LTV (LifeTime Value) e di convertire un maggior numero di giocatori non paganti in clienti che potranno accumulare e riscattare punti, generando un maggior coinvolgimento, la fidelizzazione ed entrate ricorrenti, il tutto tramite una configurazione minima. I programmi di fidelizzazione creati dagli sviluppatori sono configurabili presso gli store direct-to-consumer (D2C), gli shop online e tramite Xsolla Pay Station, per un'esperienza d'acquisto senza problemi incentrata sui giocatori.

Diversamente dai programmi offerti tramite le piattaforme di terze parti, la soluzione targata Xsolla garantisce agli sviluppatori il controllo completo sui dati degli utenti e sulle relative relazioni commerciali, e al contempo fornisce una guida esperta e pratiche ottimali per massimizzare l'efficienza. Il programma è totalmente personalizzabile e consente agli sviluppatori di adattare titoli, icone e configurazioni per i punti fedeltà e di allinearli sia all'identità del brand del videogioco, sia al comportamento dei giocatori.

Gli sviluppatori possono creare programmi adatti agli obiettivi specifici che si sono prefissati grazie a funzionalità quali:

Premi cashback: offrono ai giocatori punti cashback, in percentuale rispetto agli acquisti effettuati, utilizzabili per usufruire di sconti sugli acquisti futuri

offrono ai giocatori punti cashback, in percentuale rispetto agli acquisti effettuati, utilizzabili per usufruire di sconti sugli acquisti futuri Punti fedeltà: consentono di vendere oggetti riscattabili su base esclusiva utilizzando punti perfettamente integrati in piattaforme direct-to-consumer (D2C), come negozi online, per giochi su dispositivi mobili, PC e online

consentono di vendere oggetti riscattabili su base esclusiva utilizzando punti perfettamente integrati in piattaforme direct-to-consumer (D2C), come negozi online, per giochi su dispositivi mobili, PC e online Programmi di fidelizzazione tra più titoli: gli editori di numerosi videogiochi possono promuovere l'impegno cross-marketing ricompensando i giocatori di tutti i titoli del catalogo

gli editori di numerosi videogiochi possono promuovere l'impegno cross-marketing ricompensando i giocatori di tutti i titoli del catalogo Ricompense basate sui livelli: incoraggiano i giocatori a centrare obiettivi di spesa grazie a ricompense come sconti, contenuto oppure omaggi di benvenuto personalizzati

Queste funzionalità garantiscono ai giocatori la possibilità di riscattare punti fedeltà in cambio di sconti, contenuto esclusivo o pagamenti parziali, per creare un'esperienza fluida e appagante.

"Le piattaforme si focalizzano sulla realizzazione e conservazione dei rapporti commerciali tramite i giochi, mentre Xsolla offre agli sviluppatori gli strumenti per creare programmi di fidelizzazione personalizzati per i percorsi D2C", è il commento di Chris Hewish, responsabile della strategia presso Xsolla. "Consente agli sviluppatori di promuovere la fidelizzazione, di creare rapporti più solidi con i giocatori e di aumentare i profitti, il tutto mantenendo il controllo completo sui meccanismi del programma di fidelizzazione".

La soluzione Loyalty as a Service è stata studiata per una facile integrazione grazie a Xsolla Publisher Account, che elimina la necessità di scrivere codici e velocizza i tempi di commercializzazione. Gli sviluppatori che già accettano pagamenti con la Pay Station possono usufruire di un'esperienza 'a un solo clic' per il lancio della soluzione nei loro store, nei giochi o nelle app.

Per ulteriori informazioni, o per registrarsi a un Publisher Account, visitare la pagina: xsolla.pro/rws25las

