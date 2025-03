Gradiant si aggiudica un secondo progetto di trattamento dell’acqua per la produzione di semiconduttori a Dresda mentre H+E si integra in un solo brand

Gradiant, una delle principali imprese internazionali che sviluppa soluzioni per il trattamento avanzato dell’acqua e delle acque reflue, oggi ha annunciato di essersi aggiudicata un importante cont...

BOSTON: Gradiant, una delle principali imprese internazionali che sviluppa soluzioni per il trattamento avanzato dell’acqua e delle acque reflue, oggi ha annunciato di essersi aggiudicata un importante contratto per la progettazione e costruzione di un impianto per acqua ultrapura (UPW) per uno dei più grandi produttori al mondo di semiconduttori a Dresda, in Germania. Questo successo segna il secondo importante progetto di trattamento dell’acqua per la produzione di semiconduttori aggiudicato a Gradiant nella città, rafforzandone la posizione come partner di elezione per infrastrutture cruciali per il trattamento dell’acqua nei settori più avanzati del mondo.

Il progetto sarà guidato dalla sede tedesca di Gradiant e supportato dai suoi esperti globali di progetti e processi negli Stati Uniti, a Taiwan e a Singapore. Il nuovo impianto di produzione di semiconduttori svolgerà un ruolo chiave nel rafforzamento della catena di fornitura di semiconduttori in Europa per soddisfare la crescente domanda di chip avanzati in questa regione.

Contemporaneamente Gradiant ha annunciato l’integrazione di H+E nel brand Gradiant. La transizione riunisce la tradizione centenaria di H+E nel trattamento dell’acqua per applicazioni industriali e ultrapura e il portafoglio tecnologico all’avanguardia di Gradiant, consolidando la posizione di quest’ultima come leader mondiale nello sviluppo di soluzioni idriche sostenibili.

Dopo essersi fusa con Gradiant a ottobre 2023, H+E ha siglato contratti riguardanti numerosi impianti avanzati per settori essenziali, già realizzati. Creando sinergie strategiche e operative, amplificando la solidità finanziaria ed espandendo il portafoglio di tecnologie, Gradiant si è rivelata l’appoggio ideale per la rapida crescita di H+E.

Negli ultimi 18 mesi le due aziende hanno combinato il know-how nell’ingegneria di H+E in Europa con le soluzioni differenziate di Gradiant per il trattamento dell’acqua e delle acque reflue – rimozione e distruzione delle PFAS, recupero di risorse preziose come litio e altri minerali critici e produzione di idrogeno green. L’integrazione rispecchia l’impegno di Gradiant a offrire ai clienti un’esperienza integrata mentre accelera l’adozione di tecnologie per l’acqua innovative e sostenibili dappertutto nel mondo.

“L’acqua è la linfa vitale di ogni industria importante. La transizione di H+E in Gradiant è un passo naturale nel nostro cammino volto a migliorare sempre di più l’acqua per i settori essenziali del mondo”, spiega Prakash Govindan, Direttore operativo presso Gradiant. “Unendoci sotto una sola identità creeremo un potenziale maggiore per servire i clienti con un portafoglio ineguagliato di tecnologie avanzate, soluzioni complete per l’acqua e know-how globale”.

La transizione sarà completata entro il 1º aprile 2025, quando tutte le operazioni e comunicazioni H+E saranno allineate nell’ambito dell’identità Gradiant. I clienti potranno contare sullo stesso servizio di alta qualità offerto dai loro affidabili team e più che mai sostenuto dalla rete internazionale Gradiant di competenze e risorse.

Questa pietra miliare sottolinea la leadership di Gradiant nell’attuazione di infrastrutture cruciali per i settori più avanzati – su scala globale – e ne dimostra la capacità di creare valore esponenziale attraverso acquisizioni strategiche.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è Un tipo diverso di azienda idrica. Con una gamma completa di soluzioni end-to-end diversificate e proprietarie per il trattamento avanzato dell’acqua e delle acque reflue che si avvale delle migliori menti nel settore idrico, è al servizio delle operazioni cruciali dei suoi clienti nei settori fondamentali del mondo – semiconduttori, farmaceutico, alimenti e bevande, litio e minerali di importanza critica nonché energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono i volumi di acqua utilizzata e delle acque reflue scaricate, recuperano risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua potabile. Gradiant, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e si avvale di oltre 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Scoprite chi siamo visitando il sito gradiant.com.

Fonte: Business Wire