Kinaxis nominata datore di lavoro co-op dell'anno 2024 dall'Università Carleton

Il premio sottolinea l'impegno di Kinaxis nel dare agli studenti la possibilità di partecipare a progetti pratici di intelligenza artificiale e apprendimento automatico

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale nel settore dell'orchestrazione della catena di fornitura end-to-end, è orgogliosa di annunciare che è stata riconosciuta come "Datore di lavoro co-op dell'anno 2024" dall'Università Carleton. Il premio "Datore di lavoro co-op dell'anno", conferito annualmente, premia le organizzazioni che offrono agli studenti co-op dell'Università Carleton un eccellente tutoraggio, opportunità di sviluppo delle competenze e un ambiente di lavoro di sostegno.

La candidatura, presentata da Oz Kilic, studente del corso di laurea magistrale in Informatica (Scienza dei dati) e sviluppatore co-op di apprendimento automatico presso Kinaxis, ha elogiato Kinaxis per la sua cultura innovativa, l'ambiente di lavoro di sostegno e l'impegno nel tutoraggio, riconoscendo i meriti di Sébastien Ouellet in qualità di guida.

Fonte: Business Wire