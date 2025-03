Stackline e Redslim collaborano per offrire retail intelligence senza pari e integrazione dati per i marchi globali

Stackline, the leader in retail intelligence e soluzioni commerciali guidate dai dati, ha annunciato una collaborazione strategica con Redslim, società leader nella gestione dei dati specializzata ne...

SEATTLE: Stackline, the leader in retail intelligence e soluzioni commerciali guidate dai dati, ha annunciato una collaborazione strategica con Redslim, società leader nella gestione dei dati specializzata nell'ottimizzazione dei dati di mercato aggregati. Questa collaborazione offre ai marchi globali CPG e CHC una visione ad alta fedeltà e a 360 gradi delle prestazioni della categoria, dando loro gli strumenti per prendere decisioni più intelligenti e più rapide in un mercato sempre più competitivo.

Le soluzioni leader del settore di Stackline offrono ai marchi e ai produttori informazioni approfondite e guidate dai dati sulle prestazioni della categoria. Seguendo il volume e il traffico delle vendite e i tassi di conversione negli ecosistemi di retail più importanti al mondo, compreso Amazon, Stackline consente ai marchi di decifrare con precisione il percorso omnicanale dei consumatori.

Fonte: Business Wire