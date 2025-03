Neos lancia l'attività di publishing di game indipendente a livello globale

Neos ha lanciato "IndieTech Games", un'etichetta dedicata alla pubblicazione di videogiochi indipendenti di alta qualità in tutto il mondo, compreso il Giappone. Neos è entrata nel settore dello sv...

-Lanciata la nuova etichetta "IndieTech Games"-

TOKYO: Neos ha lanciato "IndieTech Games", un'etichetta dedicata alla pubblicazione di videogiochi indipendenti di alta qualità in tutto il mondo, compreso il Giappone.

Neos è entrata nel settore dello sviluppo dei videogiochi e del publishing per Nintendo Switch nel 2019, debuttando nel 2021 in Giappone con la pubblicazione di "Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation - The Endless Seven-Day Journey". L'anno dopo il titolo è diventato sempre più popolare in Asia, Europa e Nord America e infine nel resto del mondo, raggiungendo spedizioni cumulative per oltre 500.000 unità.

L'ultimo titolo, "Shin chan: Shiro and the Coal Town", è stato pubblicato a livello globale ed è stato ben ricevuto, sulla scia del successo del suo predecessore, superando le 300.000 unità in spedizioni cumulative.

Fonte: Business Wire