Data4Industry-X orchestra data space federati con standard di governance per l'industria

Data4Industry-X, la soluzione affidabile per i data space industriali, prosegue il suo cammino volto a realizzare la soluzione di data space più completa e flessibile del mercato a partire da tutti g...

Avvicinando gli ecosistemi dei dati industriali, per un’industria sostenibile e competitiva

HANNOVER, Germania: Data4Industry-X, la soluzione affidabile per i data space industriali, prosegue il suo cammino volto a realizzare la soluzione di data space più completa e flessibile del mercato a partire da tutti gli opifici, ovunque nel mondo. Contribuendo attivamente all’iniziativa Manufacturing-X, Data4Industry-X oggi dimostra l'interoperabilità con altri data space, ad esempio quello dell'Associazione LNI 4.0 nel contesto dell'International Manufacturing-X. Questa interoperabilità promuove l’orchestrazione di data space federati, sostenendo così l’ambizione di Manufacturing-X di creare un ecosistema industriale globale, di impatto e sostenibile. L’interoperabilità con altri spazi di dati sarà dimostrata alla fiera di Hannover, che si terrà dal 31 marzo al 4 aprile. Lì saranno presentati anche dei casi d’uso reali, con esempi di impatrio dei dati, per illustrare l'efficacia e le prestazioni di una procedura completa di scambio di dati industriali transfrontaliera, tra imprese e tra opifici.

L'interoperabilità di Data4Industry-X con altri data space rafforzerà la fiducia tra le organizzazioni dell'ecosistema che, così ampliato, moltiplicherà le opportunità di business. L'interconnessione tra questi spazi di dati offre alle organizzazioni industriali l’accesso a un più vasto volume di dati generati da player di altri data space. Le organizzazioni potranno così scambiare dati con nuovi partecipanti nell’ambito di un quadro contrattuale predefinito e prenegoziato, con accordi conclusi dagli orchestratori dei data space interconnessi. Per sostenere gli obiettivi delle organizzazioni, lo scambio di dati sicuri e conformi è diventato essenziale per garantire la collaborazione e transazioni di dati di fiducia all’interno dell'ecosistema.

Affidandosi alla tecnologia di scambio dati di Dawex, Data4Industry-X propone la soluzione di data exchange più flessibile ed evoluta del mercato. Di fatto, Data4Industry-X implementa lo standard di Gaia-X, utilizza i servizi di conformità di Gaia-X Digital Clearing House, s'interfaccia con il protocollo OPC-UA grazie alla soluzione Unified Data Collector de Prosyst, e con il Data Space Protocol, supporta i formati Open API e i modelli di dati Asset Administration Shell, e si integra con connettori decentralizzati come i connettori Eclipse Dataspace Components. Data4Industry-X si affida inoltre ai building block di Schneider Electric per mantenere la continuità dei dati tra la Box IIoT e lo spazio dati, allo sviluppo di tecnologie di CEA List per la decentralizzazione dei data space, nonché alla definizione di casi d’uso di Valeo, capitalizzando sui dati e l’AI per la previsione e la riduzione delle emissioni di CO2.

“Data4Industry-X ha completato una nuova tappa, dimostrando l’interoperabilità con altri spazi di dati e gli scambi di dati industriali, dall’inizio alla fine della procedura. Questo slancio sostiene la dinamica di un’industria efficiente e sostenibile”, precisa Laurent Lafaye, Co-CEO di Dawex. “Data4Industry-X consente a tutti gli stakeholder industriali, a prescindere dalla loro grandezza, di partecipare allo scambio dati per distribuire e valorizzare i dati industriali in totale sicurezza, promuovendo così un ecosistema industriale vasto, resiliente e sostenibile”.

Sostenuto dallo Stato francese nell'ambito di France 2030, dal programma “Next Generation” dell’Unione europea e dall’Alliance pour l’industrie du futur, Data4Industry-X si avvale delle competenze tecnologiche e industriali di Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA e Prosyst.

Visita Data4Industry-X alla fiera di Hannover, padiglione Plattform Industry 4.0, Hall 8, Stand D26.

I casi d'uso Data4Industry-X presentati alla Hannover Messe illustreranno il reporting sull’impronta di carbonio, l’impatrio dei dati in tempo reale dagli opifici e la gestione del ciclo di vita dei prodotti.

A proposito di Dawex

https://www.dawex.com/

A proposito di Schneider Electric

www.se.com

A proposito di Valeo

https://www.valeo.com/en/

A proposito di CEA-List

https://www.cea.fr/english

A proposito di Prosyst

https://www.prosyst.fr/

Fonte: Business Wire