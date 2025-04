Syncron nomina Josh Weiss nuovo Direttore generale

Syncron, un leader globale nelle soluzioni di servizi post-vendita su base cloud, oggi ha annunciato la nomina di Josh Weiss a Direttore generale. Weiss fa seguito a Fritz Neumeyer, che lascia un inca...

STOCCOLMA: Syncron, un leader globale nelle soluzioni di servizi post-vendita su base cloud, oggi ha annunciato la nomina di Josh Weiss a Direttore generale. Weiss fa seguito a Fritz Neumeyer, che lascia un incarico di successo, segnato da una notevole crescita e innovazione dei prodotti.

Josh Weiss entra in azienda con quasi 20 anni di esperienza dirigenziale nell'espansione e nella gestione di aziende tecnologiche e manifatturiere globali. Ultimamente, Weiss ha ricoperto il ruolo di Presidente della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon, gestendo un'attività da 2 mld di euro, con responsabilità totale del conto economico. Durante il suo incarico in Hexagon, Weiss ha sviluppato e integrato con successo tecnologie avanzate, promosso miglioramenti innovativi delle prestazioni e ampliato operazioni globali complesse.

“Siamo entusiasti di accogliere Josh Weiss in Syncron e siamo impazienti di collaborare con lui mentre l'azienda continua a perseguire i suoi ambiziosi obiettivi”, ha dichiarato Léo Apotheker, Presidente del CdA di Syncron. “La vasta esperienza globale di Josh, la sua passione per l'innovazione e la leadership dinamica e incentrata sul cliente lo rendono ideale per guidare Syncron nella sua nuova entusiasmante fase di crescita. A nome dell'intero CdA, esprimo inoltre la nostra più profonda gratitudine a Fritz Neumeyer per i suoi preziosi contributi, la sua dedizione e la visione strategica, che hanno consentito a Syncron la posizione di successo duraturo”.

Fritz Neumeyer ha commentato, "Essere alla guida di Syncron è stato un percorso incredibile. Sono immensamente fiero dei successi ottenuti dal team ed entusiasta per il futuro di Syncron sotto la guida di Josh".

“Sono onorato di entrare in Syncron in un momento così rivoluzionario nel settore dei servizi post-vendita”, ha affermato Weiss. “Sono impaziente di collaborare da vicino con il nostro team di talento e i nostri stimati clienti per migliorare ulteriormente il servizio post-vendita, quale motore strategico della crescita per i produttori e i distributori di tutto il mondo”.

Syncron aiuta importanti produttori e distributori a sfruttare le opportunità della nuova economia dei servizi ottimizzando le prestazioni commerciali post-vendita. Con una base clienti che comprende molti dei marchi più noti al mondo, le premiate soluzioni di Syncron offrono un valore ai clienti eccezionale e crescita commerciale.

