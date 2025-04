Abu Dhabi lancia il cluster delle scienze della vita per promuovere l'innovazione sanitaria in tutto il mondo, attingendo a un mercato da 25,3 bilioni di dollari

Abu Dhabi ha lanciato l'innovativo cluster dedicato al settore delle scienze della vita, rafforzando la sua posizione di hub globale per la biotecnologia, la tecnologia medica e la sanità digitale. S...

Il nuovo cluster HELM (Health, Endurance, Longevity, and Medicine) di Abu Dhabi rafforzerà l'ecosistema delle scienze della vita ad Abu Dhabi, consolidando la posizione dell'emirato come principale hub globale per la biotecnologia, la tecnologia medica e l'innovazione sanitaria digitale

Si prevede che il cluster contribuirà al PIL di Abu Dhabi con 25,6 miliardi di dollari, creerà 30.000 nuovi posti di lavoro e attirerà investimenti per 11,5 miliardi di dollari entro il 2045

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi ha lanciato l'innovativo cluster dedicato al settore delle scienze della vita, rafforzando la sua posizione di hub globale per la biotecnologia, la tecnologia medica e la sanità digitale. Sviluppato dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico di Abu Dhabi, dall'Ufficio per gli Investimenti di Abu Dhabi (ADIO) e dal Dipartimento della Salute di Abu Dhabi, il cluster HELM (Health, Endurance, Longevity, and Medicine) è stato progettato per promuovere l'innovazione nel settore sanitario, attrarre investimenti internazionali e offrire benefici duraturi alle popolazioni globali.

Annunciato durante la Settimana della Salute Globale di Abu Dhabi, il cluster HELM fungerà da piattaforma per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni avanzate nel campo della salute e delle scienze della vita. Dalla diagnostica basata sull'intelligenza artificiale e la produzione farmaceutica alle terapie geniche e alla medicina di precisione, il cluster è pronto a fornire alle aziende globali gli strumenti per trasformare la scienza innovativa in soluzioni scalabili e accessibili, incentrate sul paziente.

Grazie alle sue infrastrutture di prim'ordine, alle normative all'avanguardia e alla posizione geografica strategica, Abu Dhabi offre un accesso senza pari ai mercati globali. Il bacino di talenti multiculturali dell'emirato, gli impianti avanzati di biofabbricazione e l'impegno per l'innovazione ne fanno un trampolino di lancio ideale per le aziende del settore delle scienze della vita che intendono espandersi a livello globale.

Sua Eccellenza Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente del Dipartimento per lo Sviluppo Economico di Abu Dhabi, ha dichiarato: "Il cluster HELM (Abu Dhabi Health, Endurance, Longevity, and Medicine) offrirà agli stakeholder globali e locali una vasta gamma di vantaggi, tra cui l'accesso a tecnologie all'avanguardia, infrastrutture di livello mondiale e quadri normativi progressisti. Creando un polo competitivo a livello mondiale nel settore delle scienze della vita, non solo stiamo accelerando la crescita e la diversificazione economica, ma stiamo anche assicurando che Abu Dhabi rimanga all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni sanitarie innovative a beneficio dell'umanità intera".

Costruito per soddisfare la crescente domanda globale di assistenza sanitaria avanzata, il cluster è progettato per affrontare alcune delle sfide sanitarie più urgenti del mondo, comprese le malattie croniche e non trasmissibili, che rappresentano oltre il 70% dei decessi a livello globale, nonché le esigenze sanitarie delle popolazioni che invecchiano. Sta sfruttando le opportunità di crescita nel mercato sanitario globale, che si prevede raggiungerà i 25,3 bilioni di dollari (93 bilioni di AED) entro il 2045.

Sua Eccellenza Mansoor Ibrahim Al Mansoori, Presidente del Dipartimento della Salute di Abu Dhabi, ha dichiarato: "Il lancio del cluster HELM di Abu Dhabi per la salute, la resistenza, la longevità e la medicina rappresenta un coraggioso passo in avanti nelle modalità di fornitura di assistenza sanitaria. Non stiamo solo investendo in infrastrutture, stiamo investendo nel potenziale umano, in scoperte che ridefiniranno la longevità e in soluzioni che andranno ben oltre i nostri confini. È qui che l'innovazione incontra l'impatto".

Sfruttando un quadro normativo favorevole all'innovazione, Abu Dhabi consente alle aziende di portare più rapidamente sul mercato tecnologie rivoluzionarie, plasmando il futuro dell'assistenza sanitaria in modo rapido e su larga scala. Il suo sistema sanitario basato sull'intelligenza artificiale e la sua leadership nella medicina di precisione creano un ambiente in cui l'innovazione prospera lungo l'intera catena del valore.

In quanto sede di uno dei più grandi programmi nazionali di genomica al mondo, l'emirato sostiene la ricerca e lo sviluppo promuovendo le conoscenze provenienti da un panorama genomico straordinariamente diversificato, accelerando l'innovazione e favorendo il passaggio globale verso trattamenti personalizzati". Allo stesso tempo, Abu Dhabi sta rafforzando il suo ruolo nella catena di fornitura farmaceutica globale, offrendo infrastrutture affidabili, connettività strategica e opportunità di partnership a lungo termine per le aziende che si muovono in un panorama globale sempre più complesso.

Entro il 2045, il cluster HELM dovrebbe contribuire al PIL di Abu Dhabi con 25,6 miliardi di dollari (94 miliardi di AED), attrarre investimenti per 11,5 miliardi di dollari (42 miliardi di AED) e creare 30.000 posti di lavoro di alto valore, sostenendo la diversificazione dell'economia dell'emirato e promuovendo al contempo un impatto sanitario globale a lungo termine.

Il cluster fa parte della più ampia strategia di Abu Dhabi per diventare leader a livello globale nei settori emergenti. Segue il successo del lancio del cluster SAVI (Smart and Autonomous Vehicle Industries) nel 2023, che si occupa di mobilità urbana intelligente in aria, terra e mare, e del cluster AGWA (AgriFood Growth and Water Abundance) nel 2024, che affronta le sfide in materia di sicurezza alimentare e sostenibilità idrica.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire