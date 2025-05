OPEX® Sure Sort® X con sistema automatizzato di selezione, recupero e distribuzione Xtract™ vince il prestigioso premio internazionale Red Dot Award per la progettazione di un prodotto

MOORESTOWN, N.J.: OPEX® Corporation , un leader globale nell'Automazione di nuova generazione che propone soluzioni innovative per l'automazione di magazzini, documenti e posta, è lieta di annunciare il suo Sure Sort® X con Xtract™ , un sistema automatizzato di selezione, recupero e distribuzione, ha ricevuto un riconoscimento con il prestigioso Red Dot Award: Product Design 2025. La competizione annuale di design Red Dot Award è considerata una delle più grandi e rinomate al mondo, con i vincitori scelti da una giuria internazionale di esperti che si ispirano al motto "Alla ricerca di design di qualità e innovazione". È il secondo anno consecutivo per OPEX, che ha ricevuto il Red Dot Award nel 2024 per il suo Infinity® , un sistema di stoccaggio e recupero automatizzato (AS/RS).

