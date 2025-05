Il Technology Innovation Institute e AI71 collaborano con Amazon Web Services per espandere le innovazioni IA negli EAU e oltre

Il Technology Innovation Institute (TII) di Abu Dhabi, l’istituto per l’innovazione tecnologica che ha creato sia la serie Falcon di modelli IA famosi nel mondo sia soluzioni per la sicurezza e la...

La collaborazione amplierà l’accesso globale ai modelli TII Falcon e ai prodotti IA aziendali AI71 con un focus su accesso, privacy e automazione su misura per le esigenze del settore

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Il Technology Innovation Institute (TII) di Abu Dhabi, l’istituto per l’innovazione tecnologica che ha creato sia la serie Falcon di modelli IA famosi nel mondo sia soluzioni per la sicurezza e la privacy nonché AI71, una delle principali aziende IA di Abu Dhabi che offre prodotti aziendali personalizzati, stanno collaborando con Amazon Web Services (AWS) per espandere l’accesso a soluzioni e modelli IA realizzati negli EAU.

La combinazione del know-how di TII nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e di quello di AI71 nella creazione di agenti IA avanzati con i servizi di machine learning e IA cloud all’avanguardia di AWS consentirà ai professionisti in tutto il mondo di ottenere accesso semplificato a soluzioni IA personalizzate e Falcon che trasformeranno come le persone vivono e lavorano.

TII offre già vari LLM Falcon tramite Amazon SageMaker e i modelli più recenti saranno anche disponibili attraverso Amazon Bedrock Marketplace. La serie Falcon presenta una vasta gamma di modelli che si sono costantemente piazzati ai primi posti a livello globale in termini di prestazioni, offrendo soluzioni scalabili per una varietà di esigenze IA. Le aziende e gli sviluppatori potranno integrare Falcon nelle loro applicazioni mediante API “pay-as-you-go”, riducendo la necessità di grandi quantità di potenza di calcolo.

I prodotti AI71, progettati per rendere più autonomi i professionisti in vari settori grazie ai flussi di lavoro agentici e all’automazione selettiva, sono già disponibili in AWS Marketplace, offrendo accesso a milioni di clienti in tutto il mondo. Inoltre AI71 collaborerà con AWS per accelerare lo sviluppo e il perfezionamento di prodotti chiave tramite prototipazione rapida e accesso nelle primissime fasi.

Oltre alla crescente adozione di prodotti e modelli IA, TII e AI71 mirano a portare avanti l’innovazione insieme in numerose aree chiave utilizzando soluzioni e tecnologie AWS:

Maggiore accesso a strumenti per la privacy e la cybersecurity: TII PetalGuard, una soluzione di protezione della privacy progettata per migliorare la riservatezza dei dati e renderli più sicuri, sarà disponibile anche in AWS Marketplace, facilitando alle aziende di tutto il mondo l’attuazione di tecnologie avanzate che danno la priorità alla privacy.

TII PetalGuard, una soluzione di protezione della privacy progettata per migliorare la riservatezza dei dati e renderli più sicuri, sarà disponibile anche in AWS Marketplace, facilitando alle aziende di tutto il mondo l’attuazione di tecnologie avanzate che danno la priorità alla privacy. Maggiore privacy IA: TII e AWS collaboreranno alla ricerca crittografica, compresa la crittografia completamente omomorfica e il calcolo multiparte, per portare avanti tecnologie di machine learning IA di protezione della privacy e sicure.

TII e AWS collaboreranno alla ricerca crittografica, compresa la crittografia completamente omomorfica e il calcolo multiparte, per portare avanti tecnologie di machine learning IA di protezione della privacy e sicure. Innovazione dei prodotti ed espansione globale: AI71 e AWS collaboreranno ai fini della prototipazione rapida e del lancio di nuove soluzioni per l’IA agentica su misura per le esigenze di aziende e governi.

AI71 e AWS collaboreranno ai fini della prototipazione rapida e del lancio di nuove soluzioni per l’IA agentica su misura per le esigenze di aziende e governi. Crescita professione di talenti IA: AWS rafforzerà i programmi di formazione AI71, impiegando le certificazioni esecutive AWS per creare credenziali IA riconosciute nel settore.

Insieme, le tre imprese mirano a diventare il partner di riferimento per governi, istituzioni e nazioni che desiderano soluzioni IA avanzate chiavi in mano alla scala necessaria.

“Noi di TII ci impegniamo a spingere i confini della ricerca applicata per avere un impatto sul mondo reale. Portando Falcon e altri prodotti IA in AWS stiamo colmando la lacuna tra innovazione avanzata e applicazioni pratiche. Una parte fondamentale di questa missione è lo sviluppo del machine learning per la protezione della privacy, con quadri di riferimento innovativi che proteggano i dati per l’intero ciclo di vita IA. Inoltre stiamo rendendo più accessibile l’IA all’avanguardia basata sulla ricerca e introducendo la tecnologia degli EAU in un settore dominato da alcuni player legacy”, spiega Najwa Aaraj, amministratore delegato TII.

“Noi di AI71 stiamo creando la nuova generazione di potenti prodotti IA complementari pensati per ridefinire come operano i vari settori. L’accordo concluso con AWS ci consentirà di crescere più rapidamente, ampliare le nostre offerte ed espanderci nei mercati internazionali con velocità e impatto superiori. Inoltre serve da catalizzatore per collaudare, perfezionare e rafforzare i nostri prodotti oltre i confini regionali – accelerando l’innovazione, liberando nuovi modelli aziendali e stringendo partnership di fiducia con aziende, governi e istituti per dare impulso all’adozione dell’IA”, aggiunge Chiara Marcati, direttrice business e consulente capo IA presso AI71.

“AWS guarda con fiducia all’opportunità di portare avanti la sua collaborazione con TII e AI71, offrendo la potenza dei modelli Falcon a un pubblico più vasto”, conclude Tanuja Randery, vicepresidente Europa, Medio Oriente e Africa presso AWS. “Insieme stiamo mettendo in grado i clienti di creare applicazioni innovative basate sull’IA in vari settori, da quello dei servizi finanziari a quello sanitario, al contempo mantenendo il controllo sui loro dati.

“Offrendo Falcon tramite Amazon Bedrock, stiamo dando ai clienti la possibilità di scelta e la flessibilità per sfruttare questi modelli avanzati in un ambiente sicuro e altamente performante. Addestrati sull’infrastruttura AWS, i modelli Falcon continuano a sorprendere i tecnologi di tutto il mondo, collocando gli EAU all’avanguardia della straordinaria evoluzione globale dell’innovazione IA che sta trasformando governi, aziende, la cultura e la società”.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire