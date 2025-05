Reply annuncia la giuria del primo AI Music Contest: i finalisti si esibiranno sul palco del Kappa FuturFestival a Torino

Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA e da sempre guidato da una forte cultura dell’innovazione, amplia quest’anno le proprie ...

Albertino, Nicola Gotti, Jacopo Di Cera, DJ Tennis, Damir Ivic, Ali Demirel, Ale Lippi, Auronda Scalera & Alfredo Cramerotti e Annibale Siconolfi, Seth Troxler sono i Dj e artisti che compongono la giura del primo concorso che connette l’intelligenza artificiale al mondo delle performance live.

TORINO, Italia: Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA e da sempre guidato da una forte cultura dell’innovazione, amplia quest’anno le proprie iniziative di sperimentazione creativa supportata dall’AI con il lancio dell’AI Music Contest. Il concorso, organizzato in collaborazione con Kappa FuturFestival - tra i principali festival di musica elettronica in Europa - è una competizione internazionale dedicata a creativi e innovatori che utilizzano le tecnologie AI per esplorare nuove forme di integrazione tra suono e immagine, valorizzandone il potenziale espressivo dell’intelligenza artificiale in performance live.

Tra i membri della giuria figurano nomi di rilievo come Seth Troxler e DJ Tennis, DJ e produttori noti per il loro approccio pionieristico all’uso dell’AI nelle performance dal vivo, e Albertino — DJ, conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio m2o. Accanto a loro Damir Ivic, giornalista, critico musicale ed esperto di musica elettronica e Ali Demirel, artista visivo le cui esibizioni immersive includono spesso elementi generati con l’intelligenza artificiale. Fanno parte della giuria anche il duo curatoriale Auronda Scalera & Dr. Alfredo Cramerotti, figure di riferimento nell’arte contemporanea e nelle tecnologie emergenti, e Annibale Siconolfi, artista digitale, architetto e designer 3D, noto per le sue visioni futuristiche e distopiche. Jacopo Di Cera, artista milanese con opere esposte a livello internazionale; Ale Lippi, tra i nomi più influenti della musica elettronica italiana, e Nicola Gotti, creative director, designer e CCO di Bitmama Reply, completano la giuria.

Il tema scelto per questa prima edizione è "Experience of a Beat": un invito rivolto agli artisti a esplorare l’uso dell’intelligenza artificiale per creare esperienze immersive che uniscano musica, arti visive e interazione con il pubblico. I progetti, da presentare entro il 1° giugno 2025 tramite la piattaforma aimc.reply.com, saranno valutati dalla giuria in base alla creatività, all’integrazione tra suono e immagine e al potenziale espressivo nel contesto di una performance live. I finalisti avranno l’opportunità di presentare le proprie creazioni sul palco del Kappa FuturFestival, in programma a Torino dal 4 al 6 luglio 2025, dove verranno annunciati i vincitori.

Ali Demirel, dj e visual artist di fama internazionale, ha commentato “"Il Reply AI Music Contest rappresenta un'emozionante fusione di tecnologia e creatività. Come artista sempre alla ricerca di nuove frontiere sonore, sono interessato a come l'IA sarà integrata nelle performance dal vivo: voglio mantenere una prospettiva critica sulle nuove tecnologie, pur abbracciandole ed esplorandole. Questo concorso potrebbe aprire nuove strade per l'espressione artistica nel mondo della musica elettronica e delle arti visive. Sono onorato di poter valutare il lavoro di questi pionieri digitali ed entusiasta di vedere i finalisti esibirsi al Kappa FuturFestival quest'anno!"

Albertino, dj e direttore artistico di m2o, ha aggiunto: “Sono entusiasta di far parte della giuria del Reply AI Music Contest. L'intelligenza artificiale sta avendo un forte impatto nel mondo della musica elettronica e non vedo l'ora di scoprire come i partecipanti la utilizzeranno per creare performance live innovative e coinvolgenti.”

“Reply, da sempre impegnata nella diffusione delle nuove tecnologie tra le giovani generazioni, continua a promuovere una cultura dell’innovazione attraverso spazi di sperimentazione creativa dove immaginazione e tecnologia si incontrano. La giuria che abbiamo riunito riflette questo impegno: l’AIMC è un’opportunità concreta per i giovani talenti di esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale come alleata della creatività umana, aprendo nuove prospettive espressive e accessibili a chiunque abbia il desiderio di mettersi alla prova” – ha commentato Filippo Rizzante, CTO di Reply.

Questa iniziativa fa parte delle Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che che testimonia l’impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta più di 150.000 partecipanti in tutto il mondo.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

