MultiBank Group riconosciuto per il "Most Valuable Asset-Backed Token" al Crypto Expo Dubai 2025

MultiBank Group, l'istituto di derivati finanziari più grande al mondo con sede a Dubai, è stato riconosciuto come l'emittente del "Most Valuable Asset-Backed Token" al Crypto Expo Dubai 2025, svolt...

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: MultiBank Group, l'istituto di derivati finanziari più grande al mondo con sede a Dubai, è stato riconosciuto come l'emittente del "Most Valuable Asset-Backed Token" al Crypto Expo Dubai 2025, svoltosi il 21–22 maggio al Dubai World Trade Centre.

L'evento fintech più importante della regione, Crypto Expo Dubai attrae innovatori e leader di pensiero da tutto il mondo per confrontarsi sugli ultimi sviluppi in materia di tecnologia decentralizzata. Il riconoscimento sottolinea il ruolo pionieristico di MultiBank Group nella tokenizzazione delle risorse del mondo reale (real-world assets, RWA) e nella fornitura di soluzioni sicure e regolamentate per il mercato.

Fonte: Business Wire