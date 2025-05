Bending Spoons ospiterà i migliori studenti francesi di computer science in un retreat tech a Milano

Bending Spoons, azienda tecnologica leader in Europa, dà il via all’edizione francese di First Ascent, il retreat tech rivolto alle studentesse e agli studenti più promettenti in ambito informatic...

MILANO: Bending Spoons, azienda tecnologica leader in Europa, dà il via all’edizione francese di First Ascent, il retreat tech rivolto alle studentesse e agli studenti più promettenti in ambito informatico. First Ascent Francia accoglierà 20 giovani talenti francesi che stanno completando o hanno da poco completato un percorso universitario in ingegneria informatica o computer science.

L’evento si terrà dal 20 al 23 novembre 2025 a Milano, presso la sede italiana di Bending Spoons. I partecipanti saranno ospitati per un’esperienza interamente spesata nella capitale italiana della tecnologia, dove potranno cimentarsi in stimolanti sfide di problem solving e confrontarsi con esperti nei campi del software engineering, della sicurezza informatica, dell’AI e della data science.

“Negli ultimi anni abbiamo riscontrato un notevole livello di talento tra i candidati provenienti dalla Francia,” afferma Silvia Trebini, responsabile dell’iniziativa per Bending Spoons. “Con First Ascent Francia vogliamo valorizzare questo potenziale, offrendo ai partecipanti l’occasione di mettersi alla prova, imparare da esperti nel settore e incontrare coetanei altrettanto appassionati di computer science.”

La selezione dei partecipanti per First Ascent Francia si svolgerà interamente online, attraverso un processo mirato a individuare talenti di alto livello per competenze, motivazione e potenziale. Le candidature all’evento aprono il 16 maggio e i nomi dei 20 selezionati saranno annunciati a settembre 2025. Maggiori informazioni e il form per candidarsi sono disponibili al seguente indirizzo: france.firstascent.io.

First Ascent Francia si aggiunge al già ricco programma di eventi organizzati da Bending Spoons per i giovani di tutta Europa. Nel 2025 sono infatti in calendario anche le edizioni First Ascent Italia, Regno Unito, Svizzera, Serbia & Romania, Spagna, Polonia, oltre ai retreat internazionali Business e Women in Tech.

