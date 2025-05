Duravant completa l’acquisizione di Pattyn

Duravant LLC (“Duravant”), azienda globale che sviluppa soluzioni per l’automazione e attrezzature ad alta tecnologia per molteplici settori – trattamento delle proteine, movimentazione e ordi...

Il leader nel settore delle attrezzature da automazione espande il gruppo del packaging rilevando Pattyn

DOWNERS GROVE, Illinois: Duravant LLC (“Duravant”), azienda globale che sviluppa soluzioni per l’automazione e attrezzature ad alta tecnologia per molteplici settori – trattamento delle proteine, movimentazione e ordinamento di prodotti alimentari, packaging e movimentazione materiali – ha annunciato di avere completato l’acquisizione di Pattyn Group BV (“Pattyn”), uno dei principali produttori di sistemi di automazione per l’imballaggio con sede a Bruges, in Belgio. L’operazione è stata annunciata inizialmente il 7 febbraio 2025 ed è stata completata oggi.

Pattyn, che vanta oltre 70 anni di know-how, è un partner di fiducia per imprese che desiderano automatizzare le operazioni di imballaggio alla rinfusa in vari settori, da quello alimentare e degli ingredienti ad applicazioni non alimentari. Pattyn è ormai un brand famoso nel mondo specializzato nella tecnologia del packaging bag-in-box e la sua gamma completa di soluzioni a fine linea copre l’intero processo di imballaggio – preparazione della scatola, inserimento della sacca, pesatura del prodotto e riempimento della sacca, chiusura della sacca e della scatola nonché pallettizzazione.

“È con soddisfazione che accogliamo Pattyn nella famiglia Duravant”, commenta Mike Kachmer, presidente del CdA e amministratore delegato Duravant. “L’affidabile portafoglio Pattyn di tecnologie del packaging di alta qualità e il suo focus costante sull’attuazione di soluzioni basate sul valore si allineano con l’impegno di Duravant verso il successo dei clienti. Questa partnership apre incredibili opportunità di collaborazione con tutte le nostre imprese operative interne, migliorando la nostra capacità di offrire a una clientela globale soluzioni di automazione innovative e affidabili”.

Pattyn impiega sei stabilimenti di produzione specializzati in Belgio, Francia e Spagna per progettare, creare e personalizzare soluzioni completamente integrate a cui si associa un servizio di assistenza completo. Oltre ai servizi dei business vendite e manutenzione nel Nord America e in Asia, Pattyn offre risorse per l’intera durata delle attrezzature e materiali di consumo ai clienti in cinque continenti.

“Pattyn condivide il focus sul cliente e la cultura aziendale che distinguono Duravant e vediamo un’opportunità straordinaria per portare avanti le nostre priorità strategiche a una velocità senza precedenti”, aggiunge Stan Pattyn, che dirige l’azienda. “La presenza globale di Duravant e la sua posizione in mercati finali ad alta crescita, come quello del trattamento delle proteine, costituiscono una potente piattaforma per un’ulteriore espansione e innovazione. Inoltre guardiamo con fiducia alla possibilità di mettere a frutto gli investimenti che Duravant sta effettuando in mercati emergenti come Brasile, Messico, Thailandia, Cina e India per supportare meglio i clienti in questi paesi”.

“Mentre i clienti in tutto il mondo si impegnano per attuare una produzione più intelligente, più sicura e più efficiente, Pattyn continua a essere all’avanguardia grazie a sistemi di packaging che rispondono alle domande attuali e sono pronti per i problemi a cui dovremo far fronte”, conclude Mike Kachmer. “La sua capacità di innovare e adattarsi è stata essenziale per il suo successo”.

Il portafoglio Pattyn all’avanguardia nel settore

Il know-how principale di Pattyn è nello sviluppo di soluzioni bag-in-box che prevedono tutte le fasi del packaging – sigillatura della sacca, preparazione della scatola e sua chiusura, e pallettizzazione. Impiegando una varietà di macchine – da modelli altamente performanti che fabbricano sacche su misura e le inseriscono nelle scatole a modelli compatti per sacche già pronte su bobina, Pattyn fa sì che ogni sacca si adatti perfettamente al corrispondente contenitore.

Pattyn offre soluzioni di pesatura e riempimento speciali per semiliquidi, solidi alla rinfusa, burro, tabacco e altri prodotti. Grazie a un software avanzato, Pattyn produce scatole di peso costante per assicurare la massima precisione della pesatura.

Il business Pattyn Bakery progetta linee di imballaggio ad alto volume per prodotti da forno, pasticceria e impasti congelati impiegando soluzioni avanzate di conteggio e prelievo che utilizzano sistemi di visione artificiale 3D e tecnologie robotiche pick & place per contare e movimentare con precisione i prodotti.

Pattyn vanta un know-how speciale nella progettazione e fabbricazione di linee di riempimento bag-in-box per grandi volumi pensate per sacche di notevoli dimensioni e scatole ottagonali (“octabin”), destinate principalmente a clienti su grande scala nei settori (petrol)chimico, dei prodotti alimentari e in altri settori industriali.

Informazioni su Duravant

Con sede centrale a Downers Grove, nell’Illinois, Duravant è un produttore mondiale di attrezzature ad alta tecnologia con stabilimenti di produzione, uffici vendite e centri di assistenza nel Nord e Sud America, in Europea e in Asia. Tramite il suo portafoglio di imprese operative, Duravant offre soluzioni di automazione complete e affidabili a clienti e partner applicando il suo know nell’ingegneria e nell’integrazione, tecniche avanzate di gestione dei progetti e la sua eccellenza operativa. Grazie alla rete Lifecycle Services che gestisce le vendite, la distribuzione e il supporto, Duravant fornisce assistenza aftermarket immediata e per l’intera durata dei prodotti in tutti i mercati che serve – trattamento delle proteine, movimentazione e ordinamento di prodotti alimentari, packaging e movimentazione materiali. Le marche all’avanguardia Duravant sono sinonimo di innovazione, durabilità e affidabilità. Per maggiori informazioni visitare www.duravant.com

Informazioni su Pattyn

Con sede centrale a Bruges, in Belgio, Pattyn Group produce innovativi sistemi ad alta tecnologia di automazione per l’imballaggio curandone anche la manutenzione ed è specializzata nello sviluppo di soluzioni modulati per applicazioni di conteggio, pesatura, riempimento e bag-in-a-box. Fin dal 1952 serve il segmento del packaging B2B e una varietà di clienti – sia nel settore dei prodotti alimentari che in quelli dei prodotti non alimentari – in oltre 80 paesi del mondo. Impegnata nella promozione di partnership che durino per sempre, Pattyn progetta e realizza linee di imballaggio chiavi in mano che utilizzano innovativi sistemi modulari per offrire soluzioni personalizzate. Assicura supporto aftermarket – ricambi, materiali di consumo e programmi di manutenzione completi. Ha sei stabilimenti di produzione in Belgio, Francia e Spagna oltre a uffici vendite e centri di manutenzione negli Stati Uniti e in Asia e stringe partnership con i clienti finalizzate a migliorare l’efficienza, le prestazioni e la qualità dei loro sistemi di packaging industriale. Per maggiori informazioni visitare www.pattyn.com

Fonte: Business Wire