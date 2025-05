Andersen Consulting aggiunge Stratence Partners

Andersen Consulting amplia la sua piattaforma attraverso un accordo di collaborazione con Stratence Partners, studio di consulenza con sede nel Regno Unito che aiuta le società globali a migliorare l...

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting amplia la sua piattaforma attraverso un accordo di collaborazione con Stratence Partners, studio di consulenza con sede nel Regno Unito che aiuta le società globali a migliorare la quota di mercato e a promuovere la redditività attraverso l'eccellenza dei prezzi, l'ottimizzazione delle strategie, l'efficacia commerciale e la trasformazione digitale.

Con un approccio guidato dai risultati e un impegno per un cambiamento sostenibile, Stratence Partners potenzia i clienti grazie a una combinazione unica di servizi di consulenza, amministrazione interinale e formazione, accompagnati da metodologie proprietarie e soluzioni di gestione dei dati, scienza dei dati (IA), strumenti e sistemi.

“Collaborare con Andersen Consulting è una fase entusiasmante per la nostra azienda”, ha dichiarato Fernando Ventureira, amministratore delegato di Stratence Partners. “Nel nostro lavoro con clienti C-Suite in tutto il mondo, riconosciamo che le loro esigenze vanno oltre i prezzi strategici e l'eccellenza operativa. I nostri clienti apprezzano le soluzioni one-stop della massima qualità e la solida reputazione di Andersen e la piattaforma globale integrata la rendono un perfetto alleato. Insieme, siamo ben posizionati per aiutare le organizzazioni non solo ad adattarsi al cambiamento, ma addirittura a guidarlo, proponendo chiarezza strategica, eccellenza operativa e crescita redditizia”.

“Le competenze nel settore e gli schemi innovativi di Stratence sono un forte complemento alle nostre capacità esistenti non solo nella consulenza ma anche in materia fiscale, legale e di valutazione. Oltre ad essere un ideale abbinamento culturale, le capacità di Fernando e del suo team rafforzano il nostro modello di servizi fluido e multidimensionale”, ha aggiunto Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, commercio, tecnologia e trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, per offrire competenze di livello mondiale in materia fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza su una piattaforma globale con più di 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le aziende associate e le società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una partnership limitata e offre soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende associate e le società collaboratrici situate in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire