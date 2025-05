Home news-biz Taktile selezionata come Global Innovator dal World Economic Forum per contribuire a definire il futuro del processo decisionale finanziario

NEW YORK: Taktile, fornitore leader di software per l'automazione decisionale per istituti bancari e fintech, ha annunciato oggi di essere stato riconosciuto come membro della Global Innovators Community del World Economic Forum, un gruppo a partecipazione su invito composto dai leader tecnologici più promettenti al mondo. Questo riconoscimento sottolinea il ruolo di Taktile in quanto pioniere nell'ambito del software gestito dall'IA per gli istituti finanziari e il suo impegno a plasmare sistemi inclusivi, resilienti e sostenibili. La piattaforma di Taktile consente a chi riveste mansioni di gestione dei rischi di prendere decisioni più intelligenti, rapide e trasparenti durante l'intero ciclo di vita del cliente, dalla valutazione del merito creditizio e l'individuazione delle frodi ai flussi di lavoro di conformità. Fonte: Business Wire

