CyrusOne annuncia la nomina di Krupal Raval nel ruolo di nuovo Chief Strategy Officer

DALLAS: CyrusOne, sviluppatore e operatore di data center leader a livello mondiale e specializzato nella fornitura di infrastrutture digitali, ha annunciato oggi l'integrazione di Krupal Raval nel suo team dirigenziale senior in qualità di Vicepresidente esecutivo e Chief Strategy Officer. Con questo ruolo di nuova creazione, Krupal si incaricherà di guidare il programma di sviluppo in rapida crescita dell'azienda negli USA e di generare un coinvolgimento strategico con clienti hyperscale.

"CyrusOne vanta una solida reputazione all'interno del settore in termini di esecuzione e innovazione e sono entusiasta di poter entrare a far parte di un team talmente esperto e competente", ha affermato Raval. "Sono impaziente di poter contribuire con il mio background all'avanzamento della visione e degli obiettivi strategici dell'azienda".

Prima di entrare a far parte di CyrusOne, Krupal ha svolto le funzioni di direttore generale per l'attività xScale presso Equinix, dove ha guidato l'attività dei data center di tipo hyperscale, orchestrando joint venture multimiliardarie che hanno definito i mercati nelle regioni delle Americhe, EMEA e APAC. La sua visione strategica e le sue capacità esecutive hanno in precedenza generato crescita mentre svolgeva la funzione di Chief Financial Officer per le operazioni di Digital Realty nella regione Asia-Pacifico.

"Krupal offrirà a CyrusOne un'inestimabile esperienza nel settore e una leadership consolidata", ha affermato Eric Schwartz, CEO di CyrusOne. "Con oltre una dozzina di nuovi data center in costruzione e un'aggressiva pipeline di espansione, l'integrazione di Krupal al nostro team, con le sue solide relazioni con hyperscaler e la sua visione strategica, sarà fondamentale per accelerare il nostro percorso di crescita e rafforzare la nostra posizione sul mercato."

Informazioni su CyrusOne

CyrusOne è un proprietario, sviluppatore operatore leader di data center leader a livello globale, in grado di offrire sofisticate soluzioni infrastrutturali per il mercato digitale in tutto il mondo. Con sede a Dallas, in Texas, l’azienda gestisce oltre 55 data center negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone. Specializzata in soluzioni complete per le aziende hyperscale e le imprese, CyrusOne consente ai clienti di allinearsi con i loro obiettivi esclusivi di business e sostenibilità, rispondendo alle esigenze complesse delle applicazioni e dei carichi di lavoro dei servizi guidati dall’IA. I data center di CyrusOne offrono una flessibilità senza pari, consentendo ai clienti di modernizzarsi, semplificare e rispondere rapidamente alle richieste in evoluzione. CyrusOne offre soluzioni su misura di build-to-suit, colocation e interconnessione che soddisfano le esigenze digitali in evoluzione dei suoi clienti. Per maggiori informazioni, visitare il sito cyrusone.com.

Dichiarazione previsionale di CyrusOne

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle normative federali statunitensi in materia di strumenti finanziari. Tali dichiarazioni includono, ma non si limitano a, riferimenti a piani e aspettative future, proiezioni delle nostre prestazioni od operazioni future, della crescita prevista e delle tendenze riguardanti le nostre attività, i settori e i mercati geografici in cui operiamo, oltre a quelli dei nostri clienti, e altre descrizioni di eventi o circostanze futuri, quali siti in fase di sviluppo e costruzione. Tali affermazioni si basano sulle attuali aspettative, stime e previsioni relative ai settori e alle aree geografiche in cui operano CyrusOne e i suoi clienti, oltre che sulle convinzioni e ipotesi del management alla data del presente comunicato. Le dichiarazioni non costituiscono una garanzia di risultati futuri e sono soggette a rischi e incertezze prevedibili o meno. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente e sfavorevolmente da quelli espressi o impliciti in questo comunicato. Le dichiarazioni si riferiscono alla data di pubblicazione del comunicato stampa e CyrusOne non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare pubblicamente tali dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla legge.

Fonte: Business Wire