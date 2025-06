Dopo un anno, la trasformazione del processo di checkout di Mastercard guadagna terreno in tutta Europa

Un anno dopo l'annuncio della sua intenzione di eliminare gradualmente l'inserimento manuale dei dati delle carte e generare una tokenizzazione al 100%, Mastercard sta festeggiando gli importanti prog...

Quasi la metà delle transazioni di e-commerce con Mastercard in Europa ora sono tokenizzate, in linea con l'obiettivo del 100% entro il 2030

AMSTERDAM: Un anno dopo l'annuncio della sua intenzione di eliminare gradualmente l'inserimento manuale dei dati delle carte e generare una tokenizzazione al 100%, Mastercard sta festeggiando gli importanti progressi registrati in Europa, dove un numero crescente di partner sta adottando le tecnologie che supportano un commercio digitale più sicuro e intelligente.

Quasi la metà delle transazioni di e-commerce realizzate con Mastercard in Europa sono ora tokenizzate. Queste transazioni tokenizzate, che includono Secure Card on File (SCOF), Click to Pay e portafogli digitali, sono aumentate di oltre un terzo nell'ultimo anno.

La tokenizzazione per gli esercenti, nota come Secure Card on File (SCOF), è ora attiva in 45 paesi e territori europei, e contribuisce a ridurre le frodi e migliorare i tassi di approvazione mediante la sostituzione dei numeri delle carte con token dinamici specifici per commerciante.

Click to Pay ha raggiunto 26 mercati europei e le registrazioni sono più che raddoppiate nel corso dell'ultimo anno, semplificando il checkout per un numero ancora maggiore di utenti ricorrenti.

Nel frattempo, le passkey per pagamenti si stanno affermando come una svolta nell'autenticazione digitale, consentendo agli utenti di effettuare autenticazioni con un'impronta digitale o il riconoscimento facciale, eliminando pertanto le password.

I partner integrati nel corso degli ultimi 12 mesi che lavorano con Mastercard per accelerare l'adozione di procedure di checkout digitali fluide e sicure, includono:

Tokenizzazione: Checkout.com, Delivery Hero (eFood, Foody, Foodora, and Glovo), Global Collect (Worldline), Monext, Santander

Checkout.com, Delivery Hero (eFood, Foody, Foodora, and Glovo), Global Collect (Worldline), Monext, Santander Click to Pay: Autopay, Consors Finanz BNP Paribas, Fiserv, ICA Banken, Lendable, Nickel, N26, Ogone (Worldline), PayU, SaferPay (Worldline), SIX e tPay

Autopay, Consors Finanz BNP Paribas, Fiserv, ICA Banken, Lendable, Nickel, N26, Ogone (Worldline), PayU, SaferPay (Worldline), SIX e tPay Passkey per pagamenti: Dintero, Netopia, Solidgate

"A un anno dall'inizio del nostro percorso in direzione della tokenizzazione e autenticazione al 100%, l'Europa sta acquisendo un forte slancio", ha affermato Brice van de Walle, Vicepresidente esecutivo, Core Payments Europe, Mastercard. "Lavoriamo con partner per rendere i pagamenti digitali più sicuri e fluidi, tramite procedure Click to Pay, passkey e token."

Da una ricerca condotta da Mastercard1 emerge che il 54% degli europei prova irritazione quando al momento del checkout viene chiesto di creare un account, mentre l'82% segnala un certo livello di frustrazione se deve affrontare procedure poco fluide.

Mediante la sostituzione delle password con passkey, la compilazione automatica sicura dei dati della carta e l'utilizzo di token crittografati, Mastercard e i suoi partner stanno affrontando queste criticità, rendendo il processo di checkout più sicuro e intuitivo.

"Desideriamo offrire le alternative di pagamento migliori e più sicure ai nostri clienti", ha dichiarato Matias Sanchez, Responsabile globale di carte e soluzioni digitali presso Santander. "Grazie alla tokenizzazione, i dati delle loro carte sono più protetti, rendendo il processo di checkout più semplice, rapido e sicuro. La collaborazione con Mastercard ci consente di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, pertanto la procedura Click to Pay rappresenta una delle nostre massime priorità."

"Il servizio Mastercard Payment Passkeys segna un importante passo in direzione di pagamenti digitali sicuri, scorrevoli e intuitivi. In quanto primo elaboratore in Europa a integrare questo sistema con Click to Pay, siamo orgogliosi di offrire un'esperienza più rapida, sicura e priva di password, definendo un nuovo standard per il commercio digitale e rafforzando la nostra solida relazione con Mastercard", ha affermato Marius Costin, Chief Executive Officer, NETOPIA Payments.

Mastercard continuerà a sviluppare collaborazioni nella regione per ampliare l'accesso, sensibilizzare i clienti e accelerare l'adozione delle sue soluzioni, proseguendo nel suo cammino in direzione della tokenizzazione e autenticazione al 100% entro il 2030.

1 Sondaggio rappresentativo a livello nazionale di Mastercard condotto tra 18.000 consumatori di età pari o superiore a 18 anni in 12 paesi europei, realizzato da 3Gem tra il 26 novembre e il 3 dicembre 2024.

*Quasi la metà delle transazioni in assenza di carta realizzate con Mastercard nell'aprile 2025 è stata tokenizzata.

