Orange Logic nomina Ben Colenso Amministratore delegato per l'EMEA

L'assunzione strategica evidenzia la crescita e l'impegno della società nella regione

IRVINE, Calif.: Orange Logic, il leader nella gestione delle risorse digitali e nell'orchestrazione dei contenuti, oggi ha annunciato la nomina di Ben Colenso ad Amministratore delegato per l'EMEA. Dalla sede nel Regno Unito, Colenso avvierà la strategia regionale di Orange Logic, l'abilitazione dei clienti e gli sforzi di espansione sul mercato, mentre l'azienda accelera la sua presenza globale.

Colenso porta 20 anni di esperienza nella tecnologia e nella produzione dei media, avendo recentemente guidato la strategia tecnologica per Hogarth, la società di esperienza dei contenuti di WPP. Nota per la risoluzione di problemi complessi per alcuni dei marchi più iconici grazie al suo approccio incentrato sul cliente, Colenso avrà un ruolo critico nel rafforzare la presenza e le collaborazioni di Orange Logic nell'intera area EMEA, che comprende clienti come ITV, Pearson, GSK, Ubisoft e Tourism Ireland tra gli altri.

“La nomina di Ben riflette il nostro profondo impegno nell'EMEA, dove continuiamo a vedere un forte slancio e un aumento della domanda da parte di alcune delle aziende più sofisticate al mondo”, ha dichiarato Brian McLaughlin, CEO di Orange Logic. “Il suo approccio strategico, la sua filosofia incentrata sul cliente e l'esperienza che guida la trasformazione in organizzazioni globali lo rendono un leader ideale per portare la nostra attività EMEA al prossimo livello”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Orange Logic in un momento così entusiasmante del suo percorso”, ha dichiarato Colenso. “La visione della società, la profondità del prodotto e l'attenzione al cliente non sono secondi a nessuno, e sono impaziente di collaborare da vicino con i nostri clienti e i nostri team per ottenere ancora più valore nella regione”.

La nomina giunge subito dopo il continuo investimento di Orange Logic nella crescita internazionale e nell'innovazione, seguendo le sue capacità ampliate della piattaforma nell'orchestrazione dei contenuti e nei flussi di lavoro basati sull'IA. Con clienti nei settori dei media, della sanità, della finanza e delle istituzioni culturali, Orange Logic sta aiutando le organizzazioni a gestire la complessità, snellire le operazioni e scalare i contenuti con rapidità.

Per maggiori informazioni, visitare www.orangelogic.com

Informazioni su Orange Logic

Orange Logic è una piattaforma di gestione delle risorse digitali (DAM) e di orchestrazione dei contenuti che aiuta le organizzazioni complesse a gestire, arricchire e fornire contenuti su scala. Realizzata per team che richiedono flessibilità, sicurezza e prestazioni, Orange Logic consente ai marchi globali, alle istituzioni culturali e alle aziende di fare di più con i propri contenuti.

Fonte: Business Wire