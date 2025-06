Home news-biz Il nuovo gioco d'azione e avventura fantascientifico di Capcom PRAGMATA sarà lanciato nel 2026!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che PRAGMATA, una nuovissima IP molto attesa, uscirà nel 2026. PRAGMATA è un gioco d'azione e avventura fantascientifico ambientato sulla Luna in un ...

– Capcom crea una nuova IP con l'obiettivo di sostenerne la crescita a lungo termine – OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che PRAGMATA, una nuovissima IP molto attesa, uscirà nel 2026. PRAGMATA è un gioco d'azione e avventura fantascientifico ambientato sulla Luna in un mondo del prossimo futuro. Nel gioco, due affascinanti protagonisti, Hugh, vestito con una tuta spaziale, e Diana, una ragazza androide, si fanno strada attraverso un'avventura che offre un'esperienza di gioco strategico unica ed elettrizzante. Oltre ai franchise esistenti, Capcom dedica risorse specifiche alla creazione di IP completamente nuove e sta sviluppando PRAGMATA con l'obiettivo di affermarlo come nuovo marchio. Fonte: Business Wire

