RS2 collabora con Visa per fornire una soluzione per l'elaborazione dei pagamenti internazionali end-to-end

FRANCOFORTE, Germania: RS2, un fornitore globale di soluzioni di software ed elaborazione dei pagamenti, oggi ha annunciato che collaborerà con Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, per offrire una proposta di infrastruttura di accettazione end-to-end.

La nuova collaborazione combinerà i servizi di autorizzazione front-end di Visa, mentre la solida infrastruttura di RS2 alimenta l'elaborazione back-end. Questa potente combinazione consentirà a banche, fintech e commercianti in tutto il mondo di accedere a una piattaforma di pagamenti semplificata, scalabile e sicura.

Le prime implementazioni sono in corso in Europa e in America Latina, con crescente interesse da parte di istituti finanziari alla ricerca di soluzioni moderne e agili per rispondere alle esigenze in costante evoluzione dello scenario globale dei pagamenti.

Fonte: Business Wire