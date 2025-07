WebPros espande l'ecosistema di abilitazione web con l'acquisizione strategica di Comet Backup

WebPros, il fornitore leader mondiale di automazione, operazioni e software di engagement mission-critical, ha annunciato oggi l'acquisizione di Comet Backup, un fornitore leader di soluzioni per back...

LUSSEMBURGO: WebPros, il fornitore leader mondiale di automazione, operazioni e software di engagement mission-critical, ha annunciato oggi l'acquisizione di Comet Backup, un fornitore leader di soluzioni per backup e storage per i provider di servizi gestiti (MSP) e i team IT a livello globale.

WebPros gestisce oltre 60 milioni di domini e supporta più di 27 milioni di utenti in 227 Paesi, fungendo da sistema operativo per l'economia digitale. La sua suite di software comprende le piattaforme di automazione web cPanel e Plesk, le soluzioni più ampiamente adottate per la gestione della presenza digitale e dei servizi online, insieme a software operativi come WHMCS, 360Monitoring e SolusVM, e applicazioni di engagement come Sitejet, XOVI e SocialBee.

Fonte: Business Wire