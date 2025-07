Lyten acquista da Northvolt l'impianto produttivo più grande d'Europa di sistemi di accumulo di energia a batteria

Lyten, la società di applicazioni di supermateriali, nonché leader globale nel settore delle batterie al litio-zolfo, ha annunciato oggi l'acquisizione delle attività Dwa ESS di Northvolt a Gdansk,...

Lyten assumerà piena proprietà di Northvolt Dwa ESS, l'impianto produttivo di sistemi di accumulo di energia più grande d'Europa, situato a Gdansk, in Polonia.

Lyten intende far ripartire la produzione a Gdansk per riprendere la vendita di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e sta ampliando la sua linea produttiva per includere i primi BESS al mondo alimentati da batterie al litio-zolfo.

L'iniziativa completa l'acquisizione già annunciata in precedenza da Lyten dell'impianto produttivo di celle al litio-metallo di Northvolt nella Silicon Valley per scalare la sua produzione di batterie al litio-zolfo.

SAN JOSE, Calif. e LUSSEMBURGO: Lyten, la società di applicazioni di supermateriali, nonché leader globale nel settore delle batterie al litio-zolfo, ha annunciato oggi l'acquisizione delle attività Dwa ESS di Northvolt a Gdansk, Polonia, e di un impianto produttivo e di R&S per sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) da 25.000 mq (270.000 sq ft). Northvolt Dwa ESS è il più grande impianto produttivo di BESS in Europa e apparteneva a Northvolt Systems. I termini finanziari dell'acquisizione non sono stati divulgati da nessuna delle parti.

L'acquisizione di Northvolt accelera l'espansione delle batterie al litio-zolfo di Lyten in Europa e offre a Lyten la capacità produttiva per soddisfare la domanda nel mercato BESS in espansione. Lyten aveva già annunciato che le sue batterie al litio-zolfo vengono vendute per i droni, utilizzate nella Stazione Spaziale Internazionale e scelte da Chrysler, società del gruppo Stellantis, per il suo Halcyon Concept Electric Vehicle.

Le batterie al litio-zolfo di Lyten hanno caratteristiche uniche che le rendono idealmente adatte per soddisfare la domanda in rapido aumento di BESS: una gamma più estesa di temperature di esercizio, soprattutto in condizioni di caldo, migliore sicurezza e la capacità di essere realizzate con materiali a basso costo presenti in abbondanza e ampiamente disponibili negli Stati Uniti e in Europa. La batteria a litio-zolfo è inoltre una tipologia di batteria ultra leggera e ad alta densità energetica.

“Le strutture produttive di BESS di Northvolt sono davvero di classe mondiale e una soluzione strategica ideale per Lyten per il lancio di un nuovo entusiasmante capitolo per la nostra azienda. Intendiamo riavviare immediatamente le attività in Polonia ed evadere gli ordini dei clienti esistenti e di quelli nuovi”, ha affermato Dan Cook, CEO e Co-fondatore di Lyten. “Il Porto di Gdansk, i funzionari locali e federali ci hanno dato tutti il loro pieno sostegno, mentre abbiniamo la tecnologia della Silicon Valley con il talento ingegneristico e operativo polacco per esportare la tecnologia di accumulo di energia di nuova generazione ai clienti di tutto il mondo”.

L'impianto Dwa ESS è arrivato sul Web nel 2023. La struttura comprende attrezzature per aumentare a 6GWh la capacità produttiva di accumulo energetico e la presenza per ampliare fino a 10+ GWh la produzione futura. La struttura è alimentata da energia rinnovabile e ha ricevuto ordini fino al 2026.

“Il messaggio che ci arriva chiaramente dai clienti europei è che vogliono sistemi di accumulo energetico realizzati in Europa utilizzando catene di fornitura originate a livello locale, libere da rischi geopolitici. Gdansk, in Polonia, è la sede perfetta per soddisfare questa esigenza per l'Europa”, ha aggiunto Lars Herlitz, Presidente e Co-fondatore di Lyten.

BESS è il segmento in più rapida crescita nel mercato delle batterie, perché la tecnologia è fondamentale per soddisfare la domanda di energia dei centri dati dell'intelligenza artificiale, fornire resilienza alla rete elettrica in Europa e in Nord America, e affrontare l'aumento della domanda di energia nei mercati emergenti. In dicembre, Lyten ha annunciato un LOI da 650 milioni di dollari dalla Export Import Bank degli Stati Uniti (EXIM) per ampliare la produzione di batterie e avviare la consegna di BESS ai Paesi dei mercati emergenti.

Robert Chryc-Gawrychowski, CEO di Northvolt Poland, ha dichiarato, “Northvolt ha voluto guidare lo sviluppo sostenibile del settore europeo delle batterie. Lyten sta portando avanti questa missione con la produzione di BESS e l'introduzione di batterie al litio-zolfo in Europa, che sostituisce minerali come il nichel, il cobalto, il manganese e la grafite, con materiali per batterie abbondanti a livello locale. Inoltre, il fatto che l'impianto di Gdansk, realizzato per la produzione di sistemi di accumulo di energia, continuerà le sue attività è importante ed entusiasmante”.

Aleksandra Dulkiewicz, Presidente di Gdansk, ha dichiarato, "L'investimento programmato è una conferma della crescente competitività della Polonia, e di Gdansk in particolare, sulla mappa economica globale. Per Gdansk, le attività di Lyten costituiscono un'occasione per collaborare nel settore dell'accumulo di energia, creare centri di energia innovativi e promuovere collaborazioni di R&S con università locali”.

Alla fine del 2024, Northvolt ha annunciato l'intenzione di vendere la sua attività Northvolt Systems nell'ambito di una revisione strategica e di procedure fallimentari. Scania, un produttore svedese di veicoli commerciali, ha annunciato l'acquisto dell'attività industriale della divisione Northvolt Systems nell'aprile 2025.

Lyten e Northvolt intendono perfezionare la transazione nel terzo trimestre del 2025.

Informazioni su Lyten

Fondata nel 2015, Lyten è un'azienda di applicazioni di super materiali che ha ricevuto un investimento di capitale per oltre 425 milioni di dollari e si è assicurata LOI per 650 milioni di dollari in finanziamenti dalla Export Import Bank statunitense. Lyten ha realizzato una piattaforma proprietaria di materiali, chiamata Lyten 3D Graphene, che utilizza per creare prodotti decarbonizzanti, più performanti e a costi inferiori, compresa la sua batteria al litio-zolfo di nuova generazione. La sede di Lyten si trova a San Jose, CA e la direzione Europea è in Lussemburgo.

L'azienda vanta oltre 520 brevetti ottenuti o in attesa di rilascio e attualmente produce a San Jose, CA. Lyten ha recentemente annunciato l'acquisizione dell'impianto produttivo di batterie di Northvolt a San Leandro, California, per scalare rapidamente la produzione per rispondere alla crescente richiesta di batterie di produzione americana. Nel 2024, Lyten ha annunciato la sua integrazione nel veicolo elettrico Halcyon Concept targato Chrysler, intende integrare il litio-zolfo nei veicoli aerei senza pilota di AEVEX Aerospace, and la scelta di Lyten Lithium-Sulfur per la dimostrazione in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il cui lancio è previsto più tardi nel 2025.

Lyten è stata classificata all'8o posto da Fast Company come Società energetica più innovativa, e nominata da Time tra le più importanti aziende di tecnologia green in America nel 2024 e una delle aziende di tecnologia green più importanti al mondo nel 2025.

Fonte: Business Wire