Medimaps Group lancia in Europa il software di nuova generazione TBS Osteo per la valutazione avanzata della microarchitettura ossea

Medimaps Group S.A., leader globale nelle soluzioni di imaging della microarchitettura ossea basate sull’intelligenza artificiale, annuncia il lancio europeo del software di nuova generazione TBS Os...

il nuovo software TBS Osteo advanced migliora l’identificazione del rischio di frattura oltre gli standard attuali nella cura dell’osteoporosi, una malattia silenziosa che colpisce oltre 32 milioni di europei¹

il software TBS Osteo advanced sarà distribuito in tutta europa

l’ampia adozione clinica rafforza la leadership di TBS Osteo nella valutazione della microarchitettura ossea per l’analisi del rischio di frattura

la sottoscrizione di un abbonamento offre servizi continuativi e accesso a future innovazioni cliniche

GINEVRA, Svizzera: Medimaps Group S.A., leader globale nelle soluzioni di imaging della microarchitettura ossea basate sull’intelligenza artificiale, annuncia il lancio europeo del software di nuova generazione TBS Osteo Advanced, approvato secondo la normativa MDR. Dopo il recente lancio negli Stati Uniti, questo nuovo traguardo conferma l’impegno dell’azienda nel migliorare la diagnosi dell’osteoporosi e la gestione della salute ossea a livello globale.

Il software TBS Osteo Advanced introduce una correzione avanzata rispetto allo spessore dei tessuti molli anteriori alla colonna lombare, garantendo valutazioni TBS inclusive per un’ampia gamma di fenotipi corporei. Integra inoltre nuove funzionalità di gestione dei sistemi, permettendo agli ospedali e alle reti sanitarie di gestire centralmente il software TBS su tutta la flotta di sistemi DXA, standardizzando i flussi di lavoro su più sedi. Questi miglioramenti aumentano l’efficienza operativa, semplificano i processi clinici e assicurano coerenza nell’assistenza ai pazienti.

TBS Osteo è disponibile tramite un comodo modello in abbonamento, un’opzione flessibile che offre agli utenti aggiornamenti software, nuove funzionalità e servizi di supporto. Questo approccio consente alle strutture sanitarie di rimanere all’avanguardia nelle innovazioni per la cura dell’osteoporosi. Gli utenti attuali di TBS Osteo hanno la possibilità di aggiornare alla versione di nuova generazione e di beneficiare delle nuove funzionalità.

“Il software di nuova generazione TBS Osteo è stato sviluppato pensando ai professionisti della radiologia, per massimizzare l’efficienza clinica con un minimo carico logistico. Il software si integra perfettamente nel flusso di lavoro clinico ed è eseguito al momento della scansione DXA. Questo approccio distingue TBS Osteo dalla concorrenza,” ha dichiarato il Prof. Univ. Dr. Didier Hans, CEO e Co-fondatore di Medimaps Group. “TBS Osteo fornisce in pochi secondi un report completo che combina BMD e fattori clinici, offrendo risultati oltre lo standard di cura. Adottato da molti dei principali ospedali nel mondo, incluso gli Stati Uniti, DXA e TBS Osteo sono diventati il gold standard per la diagnosi e il monitoraggio dell’osteoporosi.”

Dal suo lancio iniziale nel 2012, TBS Osteo è stato ampiamente adottato a livello globale per supportare la valutazione e la gestione dell’osteoporosi. Il software è supportato da oltre 1.400 pubblicazioni peer-reviewed ed è raccomandato da più di 30 linee guida nazionali e internazionali sulla valutazione e gestione dell’osteoporosi.

In Europa, il software ha ottenuto l’approvazione secondo il Medical Device Regulation (MDR) ed è l’unico software medico approvato per la valutazione della microarchitettura ossea nella pratica clinica.

L’osteoporosi è una condizione che indebolisce le ossa e aumenta il rischio di fratture. Le fratture dovute all’osteoporosi hanno un impatto devastante su milioni di persone in tutto il mondo e generano enormi costi socio-economici per la società e i sistemi sanitari.

Secondo la International Osteoporosis Foundation, circa 32 milioni di europei di età pari o superiore a 50 anni soffrono di osteoporosi. Il numero annuo di fratture osteoporotiche nell’Unione Europea, Svizzera e Regno Unito è destinato ad aumentare da 4,33 milioni nel 2019 a 5,34 milioni entro il 2034 – un incremento di oltre 1 milione di fratture ogni anno¹. Nonostante siano disponibili trattamenti efficaci per ridurre il rischio di frattura, solo 1 paziente su 5 che ha subito una frattura osteoporotica riceve una diagnosi o una terapia adeguata¹.

Riferimenti

International Osteoporosis Foundation (IOF), https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics/key-statistic-for-europe, Ultimo accesso: 24 giugno 2025

Informazioni su Medimaps Group

Fondata da medici e ricercatori clinici, Medimaps unisce l’innovazione svizzera a una presenza globale per guidare la gestione della salute ossea. Forniamo ai professionisti sanitari di tutto il mondo software avanzati basati su intelligenza artificiale per una valutazione completa della microarchitettura ossea.

La nostra passione per la salute muscoloscheletrica si basa su solide conoscenze scientifiche, collaborazioni con accademici e clinici di livello mondiale, partner industriali e un coinvolgimento diretto dei pazienti. La scienza alla base delle nostre applicazioni di imaging all’avanguardia e le evidenze cliniche costituiscono il cuore del DNA della nostra azienda.

Medimaps Group, con sede a Ginevra, Svizzera, ha uffici negli Stati Uniti e in Francia. La sua affiliata statunitense, Medimaps Group USA LLC, commercializza i prodotti e i servizi dell’azienda negli Stati Uniti.

Per maggiori informazioni: www.medimaps.ai

