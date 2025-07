NetJets offre ai piloti la potenza delle analisi avanzate sulla sicurezza di FlightPulse®

Famosa nel mondo per l'attenzione incentrata sulla sicurezza, il leader globale dell'aviazione privata NetJets oggi annuncia l'adozione di FlightPulse® di GE Aerospace per tutte le sue attività negl...

COLUMBUS, Ohio: Famosa nel mondo per l'attenzione incentrata sulla sicurezza, il leader globale dell'aviazione privata NetJets oggi annuncia l'adozione di FlightPulse® di GE Aerospace per tutte le sue attività negli Stati Uniti e in Europa, per fornire ai piloti i dati che consentono di aumentare la sicurezza, dal decollo fino all'atterraggio.

FlightPulse® metterà a disposizione degli oltre 4.400 piloti di NetJets in tutto il mondo dei dati sicuri e consolidati per decisioni informate sulla gestione del rischio, sulla funzionalità del velivolo e sul carburante, oltre che sulle loro performance, per promuovere il miglioramento individuale a ciclo continuo.

Fonte: Business Wire