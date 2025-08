Home news-biz I titolari di carte Visa avranno la prima opportunità di richiedere i biglietti per la FIFA World Cup 26™

I titolari di carte Visa avranno la prima opportunità di richiedere i biglietti per la FIFA World Cup 26™

È ufficiale: il percorso verso la FIFA World Cup 26™ parte da Visa. Come Partner ufficiale FIFA per la tecnologia dei pagamenti e leader globale dei pagamenti digitali, i titolari di carte Visa in ...

I titolari di carte Visa avranno un primo accesso esclusivo per una possibilità di acquistare i biglietti per l'evento sportivo più grande al mondo

Visa prevede di aiutare le aziende locali in Canada, in Messico e negli Stati Uniti a prepararsi per ottimizzare l'opportunità economica WASHINGTON: È ufficiale: il percorso verso la FIFA World Cup 26™ parte da Visa. Come Partner ufficiale FIFA per la tecnologia dei pagamenti e leader globale dei pagamenti digitali, i titolari di carte Visa in possesso di carte Visa Debit, Credit o ricaricabile prepagata Visa in tutto il mondo avranno un esclusivo accesso anticipato per richiedere i biglietti dell'evento sportivo più atteso al mondo.

Fonte: Business Wire

ChannelCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita

ChannelCity Magazine e ricevi la tua copia. Abbonati alla rivistae ricevi la tua copia.