Helfie AI rafforza la crescita operativa e strategica con la nomina di due leader influenti dell'industria nel team dirigente

MELBOURNE, Australia: Helfie AI, una piattaforma sanitaria globale mobile, oggi ha annunciato la nomina di due nuovi membri del team di dirigenti esecutivi, Stefan Kulik a Chief Operating Officer e Rania Awad a Chief Strategy Officer.

Helfie AI sta costruendo la prima piattaforma al mondo per la salute umana, alimentata dall'intelligenza artificiale, per consentire a chiunque, ovunque nel mondo, di accedere tramite uno smartphone a controlli sanitari semplici, istantanei ed economici. Le aggiunte di Kulik e Awad al team dirigente rafforzano la capacità di Helfie AI di offrire una soluzione AI alla sanità che sottolinea la proprietà dei dati, l'accesso universale e la libertà di scelta, consentendo il rilevamento anticipato e la prevenzione delle malattie su scala globale.

George Tomeski, cofondatore e CEO di Helfie AI, ha dichiarato: “L'ingresso di Stefan e Rania nel nostro team dirigente è un momento cruciale nella crescita di Helfie. Mentre raggiungiamo le comunità in tutto il mondo e realizziamo la nostra visione di offrire ai pazienti un modo accurato ed economico di ottenere controlli sanitari, ci affideremo alla loro esperienza per realizzare questa missione. Sono impaziente di collaborare con loro mentre continuiamo a sviluppare la nostra piattaforma Human Health Network per portarla a tutti gli 8 miliardi di persone del pianeta”.

Kulik vanta oltre 15 anni di esperienza in ruoli esecutivi presso società di spicco come PepsiCo, Johnson & Johnson e Royal Mail. In ognuno di questi incarichi dirigenziali, Kulik ha sviluppato una profonda esperienza nell'eccellenza operativa e nello sviluppo aziendale. Kulik possiede inoltre notevole esperienza in ambiti quali private equity e venture capital, con conoscenza specializzata nell'analisi predittiva e nelle applicazioni di intelligenza artificiale. La sua combinazione unica di esperienza di leadership aziendale e di conoscenze acquisite lavorando con atleti d'élite nell'ottimizzazione delle prestazioni e nel cambiamento dei comportamenti gli conferisce una posizione ideale per guidare la crescita continua e gli obiettivi strategici di Helfie AI.

Awad è un'esperta stratega digitale e un'innovatrice con ampia esperienza come farmacista abilitata e dirigente aziendale. Awad porta in azienda una comprovata esperienza nella scalata di aziende, nell'avvio di iniziative di trasformazione digitale e nello sviluppo di strategie complete di prodotto e go-to-market. Le sue competenze in vari settori comprendono la sanità, la gestione patrimoniale, il commercio al dettaglio e l'informatica, con successo comprovato nella regione Asia-Pacifico, comprese Australia, Nuova Zelanda e Cina. La combinazione unica di Awad di competenze farmaceutiche e intuito commerciale strategico le conferisce un'ottima posizione per guidare la visione strategica di Helfie e gli obiettivi di espansione del mercato.

​“Helfie AI sta rivoluzionando il settore sanitario offrendo ai consumatori una piattaforma su base AI accurata ed economica, quindi sono impaziente di applicare le mie competenze organizzative per aiutare a ottenere questa visione su scala globale”, ha dichiarato Kulik. “Mentre ampliamo la crescita globale di Helfie AI nel Rgno Unito, nei mercati internazionali e negli Stati Uniti, collaborerò con i miei colleghi per portare questa tecnologia di importanza critica a quanti ne hanno più bisogno”.

“La tecnologia di Helfie AI mira a portare un accesso sanitario equo a livello globale per aggirare i sistemi sanitari complicati e mettere i controlli sanitari mobili alimentati dall'AI nelle mani delle persone”, ha spiegato Awad. "Nel breve termine, utilizzerò le mie competenze in materia di marketing strategico per aiutare Helfie AI a raggiungere la sua prossima fase di crescita, che comprende un lancio commerciale e collaborazioni ampliate con organizzazioni e governi in tutto il mondo. Sono certa che il team dirigente ampliato realizzerà la missione di Helfie AI di diventare la società sanitaria su base AI più affidabile sul mercato”.

Le tecnologie avanzate di AI di Helfie AI analizzano immagini, video, registrazioni audio o scansioni del viso per identificare indicazioni di possibili patologie. Helfie AI genera risultati istantanei e offre all'utente informazioni e opzioni sui prossimi passi da intraprendere. È importante il fatto che l'utente è in possesso e ha il controllo di tutti i dati forniti nell'ambito dei controlli.

Informazioni su Helfie AI

Helfie AI è stata fondata a Melbourne, Australia, nel 2021 e ha ampliato le operazioni in Europa, Nord America, Africa e Asia tramite diverse collaborazioni attive B2B con società di primo piano già consolidate.

Helfie AI affronta due delle sfide fondamentali dell'assistenza sanitaria: la mancanza di adesione all'assistenza sanitaria preventiva e il sottoutilizzo dei dati sanitari. Ogni aspetto dell'assistenza sanitaria, a partire dalla qualità di vita e dalla longevità delle persone, può essere notevolmente migliorato se tutti partecipano attivamente alla prevenzione sanitaria e se i relativi dati vengono utilizzati attivamente in tutto il sistema sanitario.

Il livello di accessibilità reso possibile da Helfie AI può ridurre notevolmente la spesa annuale di 7 trilioni di USD destinata al trattamento di malattie prevenibili.

Helfie AI fornisce agli utenti chiare indicazioni sui passi successivi, li mette in contatto con i servizi di assistenza medica se necessario, consente l'interazione in merito a numerosi problemi di salute, da quelli cardiovascolari alla salute della pelle, e permette di condividere i risultati dell'intelligenza artificiale con i propri assistenti e medici.

Per maggiori dettagli sui controlli realizzabili da Helfie, visitare www.helfie.ai

Fonte: Business Wire