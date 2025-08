Interactive Brokers lancia la versione 1.0 di IBKR Desktop, offrendo un’esperienza di trading completa in una singola piattaforma

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale che fa ampio ricorso all’automazione, oggi ha annunciato il lancio ufficiale della versione 1.0 di IBKR Desktop, una piattaforma di ...

La nuova piattaforma combina intelligence di mercato, scoperta del prodotto e strumenti esecutivi in un’interfaccia moderna e scalabile

GREENWICH, Connecticut: Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker elettronico globale che fa ampio ricorso all’automazione, oggi ha annunciato il lancio ufficiale della versione 1.0 di IBKR Desktop, una piattaforma di trading di nuova generazione che bilancia semplicità e funzionalità avanzata. Questa versione è il frutto di due anni di sviluppo beta iterativo e offre agli investitori in tutto il mondo un’esperienza di trading su desktop con una gamma completa di funzioni.

IBKR Desktop è stata progettata come piattaforma di trading principale per clienti sia retail sia professionali. Combina tutte le componenti chiave del flusso di lavoro del trading – scoperta, analisi, esecuzione e gestione del portafoglio – in un’interfaccia intuitiva e potente.

Fonte: Business Wire