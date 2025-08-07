▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

ChannelExpò Partecipa al ChannelExpò 2025 - 24 settembre a Lainate (MI)

Andersen Consulting aggiunge ai suoi collaboratori l'azienda 460degrees

Andersen Consulting rafforza le proprie capacità strategiche e di trasformazione tecnologica con l'aggiunta dell'azienda partner 460degrees, con cui rafforzerà ulteriormente la capacità dell'organi...

Business Wire

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza le proprie capacità strategiche e di trasformazione tecnologica con l'aggiunta dell'azienda partner 460degrees, con cui rafforzerà ulteriormente la capacità dell'organizzazione di aiutare i clienti a generare innovazione, trasformazione e prestazioni commerciali in mercati sempre più complessi.

Fondata nel 2004, 460degrees offre servizi specializzati negli ambiti di consegna di progetti, gestione di dati strategici, consulenza alla trasformazione, cybersecurity e fiducia digitale. L'azienda offre soluzioni di consulenza a clienti attivi in un ampio ventaglio di settori, tra cui governativo, del retail e finanziario, aiutandoli ad affrontare le complessità e ad accelerare i risultati. Grazie all'attenzione data agli aspetti di esecuzione e consegna, 460degrees lavora sul lato cliente per guidare le organizzazioni lungo l'intero percorso di approvvigionamento, garantendone l'accesso alle competenze adeguate e alle persone chiave per ogni fase della loro trasformazione digitale.

"La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di adeguare il nostro impatto sia a livello regionale che globale, e ci consente di offrire ai clienti un accesso migliorato a servizi integrati e multidisciplinari", ha dichiarato Werner Spies, partner fondatore di 460degrees. "Assieme integriamo una profonda capacità tecnica con una presenza globale per aiutare i clienti ad affrontare le sfide più pressanti e guidarli con sicurezza in un ambiente commerciale in rapida evoluzione."

"L'aggiunta di 460degrees sottolinea l'impegno di Andersen Consulting a collaborare con organizzazioni lungimiranti che condividono i nostri valori e la nostra visione", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Questa collaborazione amplia la nostra presenza globale e migliora la nostra capacità di offrire supporto ai clienti che affrontano la rivoluzione digitale, ambienti di rischio complessi e il cambiamento trasformativo."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale, al business, alla tecnologia e alla trasformazione dell'IA, oltre a soluzioni per la gestione del capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello in materia fiscale, legale, di valutazione, mobilità globale e consulenza tramite una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue società membro e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società a partecipazione limitata e offre soluzioni di consulenza tramite i suoi membri e le società partner in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
Abbonati alla rivista ChannelCity Magazine e ricevi la tua copia.

Notizie correlate

HistoSonics annuncia l’acquisizione da 2,25 miliardi di dollari da parte di un consorzio di investitori di altissimo livello

Objectway accelera il percorso di crescita con un investimento da Cinven, in collaborazione con il fondatore Luigi Marciano e il Management Team

Lenovo porta la più grande edizione globale del suo evento Tech World a CES 2026 grazie a un'esperienza immersiva a The Sphere di Las Vegas

NielsenIQ rileva la società di SaaS brasiliana Mtrix per rafforzare la visibilità della catena di approvvigionamento e ampliare la sua presenza in America Latina

Un sondaggio condotto da Wolters Kluwer rivela i fattori chiave della soddisfazione professionale tra i professionisti contabili nei Paesi Bassi

ZAPI GROUP espande le soluzioni di ricarica per la trazione elettrica con l’acquisizione strategica di Stercom Power Solutions

Beaulieu International Group e Digimarc dimostrano che le filigrane digitali sono una soluzione scalabile per i passaporti digitali dei prodotti nel settore della pavimentazione

Techtronic Industries annuncia forti prestazioni nel primo semestre

Speciali Tutti gli speciali

Speciale

Speciale: AI, se non ora quando?

Speciale

NetApp Power Team 2025

Speciale

Per una cybersecurity concreta

Speciale

Videosorveglianza, non più una semplice videocamera

Speciale

Mese del canale 2025

Calendario Tutto

Ago 28
Ready Informatica Webinar | N-able e NIS2 - Strumenti per il tuo business
Set 04
Acronis Academy Cloud Tech Recertification
Set 04
Ready Informatica Webinar | N-able DNS Filtering
Set 09
Acronis Academy Cloud Sales Recertification
Set 09
Ready Informatica Webinar | Parallels - La soluzione sicura e performante per una virtualizzazione ottimizzata di app e desktop
Set 11
Bootcamp WatchGuard: Protezione avanzata con firewall WatchGuard
Set 11
Ready Informatica Training Online | N-able N-sight - Configurazione e best practice per MSP
Set 11
Disaster Recovery per MSP: garantisci continuità operativa ai tuoi clienti e potenzia la tua offerta di servizi
Set 16
Arrow Partner Tech Day 2025 - Terzo appuntamento

Magazine Tutti i numeri

ChannelCity Magazine


Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter

Mantieniti aggiornato sul mondo del canale ICT

Iscriviti alla newsletter

G11 Media Networks

ChannelCity

ChannelCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como ,
n. 21/2007 del 11/10/2007- Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132 Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.

www.channelcity.it - 8.3.21 - 4.6.1