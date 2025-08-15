Xsolla rilancia UPI e Net Banking in India per aiutare gli sviluppatori ad accedere a uno dei mercati di gaming in più rapida crescita al mondo

Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il rilancio delle proprie offerte per pagamenti in India, introd...

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il rilancio delle proprie offerte per pagamenti in India, introducendo nuovamente il supporto per Unified Payments Interface (UPI) e Net Banking attraverso Xsolla Pay Station. Con questi metodi locali molto diffusi, gli sviluppatori e gli editori possono offrire esperienze di checkout senza problemi e di rilevanza culturale che rispecchiano il modo in cui preferiscono pagare gli indiani.

L'India è uno dei mercati più dinamici e in più rapida crescita per il gaming a livello globale. Con oltre 500 milioni di gamer, la maggior parte (90%) dei quali gioca su dispositivi mobili, e un settore del gaming che si prevede supererà i 4 miliardi di USD di fatturato entro il 2025, l'India rappresenta un'elevata opportunità di crescita per gli sviluppatori che desiderano ampliare la loro presenza. Alimentata da un consumo di dati accessibile, un diffuso accesso agli smartphone e investimenti in crescita negli e-sport e in contenuti generati da creatori, l'India presenta un'opportunità di crescita elevata per gli sviluppatori.

Anche l'ecosistema dei pagamenti digitali in India è impressionante: nel 2024, UPI ha consentito la realizzazione di più di 130 miliardi di transazioni per un valore totale di circa 2,5 miliardi di USD nell'anno fiscale 2023-24, pari a oltre l'83% dei pagamenti digitali del paese. Anche Net Banking rimane ampiamente utilizzata, in particolare tra i gruppi urbani e di livello 2/3 che si aspettano esperienze con codici QR, in tempo reale e fluide.

Con questo rilancio, Xsolla Pay Station ora supporta:

Unified Payments Interface (UPI) – Sviluppato dalla National Payments Corporation of India, è il sistema di pagamento digitale del paese. Integrato profondamente nella vita di ogni giorno, consente a oltre 400 milioni di utenti di inviare e ricevere denaro in modo istantaneo e sicuro, sia tramite la scansione di codici QR che tramite pagamenti diretti con app o trasferimenti bancari istantanei.

– Sviluppato dalla National Payments Corporation of India, è il sistema di pagamento digitale del paese. Integrato profondamente nella vita di ogni giorno, consente a oltre 400 milioni di utenti di inviare e ricevere denaro in modo istantaneo e sicuro, sia tramite la scansione di codici QR che tramite pagamenti diretti con app o trasferimenti bancari istantanei. Net Banking è un metodo di pagamento digitale sicuro e affidabile che consente agli utenti di effettuare transazioni direttamente dai loro conti correnti tra i principali istituti finanziari. Regolamentato dalla Reserve Bank of India e ampiamente supportato dalle principali banche, è utilizzato da oltre 300 milioni di utenti attivi e ha consentito di eseguire transazioni per un valore di oltre 93 trilioni di INR nell'anno fiscale 2023-24.

Principali vantaggi del rilancio dei pagamenti in India:

Metodi di pagamento locali affidabili:

Presenza maggiore in un mercato a crescita elevata:

Migliori tassi di conversione:

Check-out ottimizzato per dispositivi mobili:

Fiducia e fidelizzazione dei giocatori:

"Con l'accelerazione dell'economia del gaming in India, aumenta anche l'esigenza di pagamenti localizzati che rispecchiano il modo in cui i giocatori vivono e pagano", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Con la reintroduzione di UPI e Net Banking tramite Xsolla Pay Station, offriamo agli sviluppatori gli strumenti per raggiungere più giocatori, convertire più vendite e offrire esperienze native ai gamer in India."

Per abilitare i pagamenti in India o per ottenere maggiori informazioni su Xsolla Pay Station, visitare il sito: https://publisher.xsolla.com/

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per gli sviluppatori, visitare il sito: xsolla.pro/rws25paymentsinindia

