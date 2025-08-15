▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

ChannelExpò Partecipa al ChannelExpo 2025 - 24 settembre a Lainate (MI)

Xsolla rilancia UPI e Net Banking in India per aiutare gli sviluppatori ad accedere a uno dei mercati di gaming in più rapida crescita al mondo

Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il rilancio delle proprie offerte per pagamenti in India, introd...

Business Wire

Il supporto reintrodotto per i pagamenti locali attraverso Xsolla Pay Station consente esperienze di checkout fluide, affidabili e mobile-first per oltre 500 milioni di utenti in India

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi il rilancio delle proprie offerte per pagamenti in India, introducendo nuovamente il supporto per Unified Payments Interface (UPI) e Net Banking attraverso Xsolla Pay Station. Con questi metodi locali molto diffusi, gli sviluppatori e gli editori possono offrire esperienze di checkout senza problemi e di rilevanza culturale che rispecchiano il modo in cui preferiscono pagare gli indiani.

L'India è uno dei mercati più dinamici e in più rapida crescita per il gaming a livello globale. Con oltre 500 milioni di gamer, la maggior parte (90%) dei quali gioca su dispositivi mobili, e un settore del gaming che si prevede supererà i 4 miliardi di USD di fatturato entro il 2025, l'India rappresenta un'elevata opportunità di crescita per gli sviluppatori che desiderano ampliare la loro presenza. Alimentata da un consumo di dati accessibile, un diffuso accesso agli smartphone e investimenti in crescita negli e-sport e in contenuti generati da creatori, l'India presenta un'opportunità di crescita elevata per gli sviluppatori.

Anche l'ecosistema dei pagamenti digitali in India è impressionante: nel 2024, UPI ha consentito la realizzazione di più di 130 miliardi di transazioni per un valore totale di circa 2,5 miliardi di USD nell'anno fiscale 2023-24, pari a oltre l'83% dei pagamenti digitali del paese. Anche Net Banking rimane ampiamente utilizzata, in particolare tra i gruppi urbani e di livello 2/3 che si aspettano esperienze con codici QR, in tempo reale e fluide.

Con questo rilancio, Xsolla Pay Station ora supporta:

  • Unified Payments Interface (UPI) – Sviluppato dalla National Payments Corporation of India, è il sistema di pagamento digitale del paese. Integrato profondamente nella vita di ogni giorno, consente a oltre 400 milioni di utenti di inviare e ricevere denaro in modo istantaneo e sicuro, sia tramite la scansione di codici QR che tramite pagamenti diretti con app o trasferimenti bancari istantanei.
  • Net Banking è un metodo di pagamento digitale sicuro e affidabile che consente agli utenti di effettuare transazioni direttamente dai loro conti correnti tra i principali istituti finanziari. Regolamentato dalla Reserve Bank of India e ampiamente supportato dalle principali banche, è utilizzato da oltre 300 milioni di utenti attivi e ha consentito di eseguire transazioni per un valore di oltre 93 trilioni di INR nell'anno fiscale 2023-24.

Principali vantaggi del rilancio dei pagamenti in India:

  • Metodi di pagamento locali affidabili: supporto per UPI e Net Banking, in linea con i comportamenti di pagamento dominanti in India.
  • Presenza maggiore in un mercato a crescita elevata: accesso a oltre 500 milioni di gamer indiani tramite l'infrastruttura di pagamento localizzata.
  • Migliori tassi di conversione: si riducono le tensioni e l'abbandono grazie a opzioni di pagamento familiari e rapide.
  • Check-out ottimizzato per dispositivi mobili: progettato per il pubblico smartphone-first dell'India, con flussi rapidi a bassa latenza.
  • Fiducia e fidelizzazione dei giocatori: rafforzamento del coinvolgimento con esperienze di pagamento pertinenti dal punto di vista culturale che generano fiducia e fidelizzazione.

"Con l'accelerazione dell'economia del gaming in India, aumenta anche l'esigenza di pagamenti localizzati che rispecchiano il modo in cui i giocatori vivono e pagano", ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Con la reintroduzione di UPI e Net Banking tramite Xsolla Pay Station, offriamo agli sviluppatori gli strumenti per raggiungere più giocatori, convertire più vendite e offrire esperienze native ai gamer in India."

Per abilitare i pagamenti in India o per ottenere maggiori informazioni su Xsolla Pay Station, visitare il sito: https://publisher.xsolla.com/

Per un elenco completo dei miglioramenti e degli strumenti per gli sviluppatori, visitare il sito: xsolla.pro/rws25paymentsinindia

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitare xsolla.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di ChannelCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.
Abbonati alla rivista ChannelCity Magazine e ricevi la tua copia.

Notizie correlate

Guarda in faccia il futuro: AI Foundation Finder di Mary Kay pronto a rivoluzionare la scena della bellezza

LambdaTest presenta Media Injection per test su dispositivi reali

L'ampliamento della copertura dei pagamenti di Xsolla in Europa apre un nuovo potenziale di mercato per gli sviluppatori di videogiochi con Bizum, Swish e Satispay

Tyk si espande nel settore finanziario statunitense, mentre le banche si affidano alle API come infrastruttura di generazione di fatturato

PPG celebra la 3.000esima installazione del sistema di miscelazione vernici PPG MOONWALK presso un centro di riparazione auto statunitense

Xsolla e Adyen collaborano per potenziare i pagamenti globali nel settore dei videogiochi e introdurre il fornitore di servizi di pagamento Xsolla per offrire agli sviluppatori il pieno controllo dei pagamenti, del checkout e della strategia di...

BlueSnap collabora con Commerce per lanciare il primo portale clienti in assoluto per l'automazione AR con integrazione ERP

Andersen Consulting amplia le capacità di gestione del rischio tramite Nisos

Speciali Tutti gli speciali

Speciale

Speciale: AI, se non ora quando?

Speciale

NetApp Power Team 2025

Speciale

Per una cybersecurity concreta

Speciale

Videosorveglianza, non più una semplice videocamera

Speciale

Mese del canale 2025

Calendario Tutto

Ago 28
Ready Informatica Webinar | N-able e NIS2 - Strumenti per il tuo business
Set 04
Acronis Academy Cloud Tech Recertification
Set 04
Ready Informatica Webinar | N-able DNS Filtering
Set 09
Acronis Academy Cloud Sales Recertification
Set 09
Ready Informatica Webinar | Parallels - La soluzione sicura e performante per una virtualizzazione ottimizzata di app e desktop
Set 11
Bootcamp WatchGuard: Protezione avanzata con firewall WatchGuard
Set 11
Ready Informatica Training Online | N-able N-sight - Configurazione e best practice per MSP
Set 11
Disaster Recovery per MSP: garantisci continuità operativa ai tuoi clienti e potenzia la tua offerta di servizi
Set 16
Arrow Partner Tech Day 2025 - Terzo appuntamento

Magazine Tutti i numeri

ChannelCity Magazine


Leggi il Magazine

Iscriviti alla nostra newsletter

Mantieniti aggiornato sul mondo del canale ICT

Iscriviti alla newsletter

G11 Media Networks

ChannelCity

ChannelCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como ,
n. 21/2007 del 11/10/2007- Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132 Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.

www.channelcity.it - 8.3.21 - 4.6.1