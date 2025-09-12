▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

Via annuncia il prezzo dell'offerta pubblica iniziale

Via Transportation, Inc. ("Via"), un fornitore leader di tecnologia per l'alimentazione delle reti di trasporto pubblico, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 10.714.285...

Business Wire

NEW YORK: Via Transportation, Inc. ("Via"), un fornitore leader di tecnologia per l'alimentazione delle reti di trasporto pubblico, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 10.714.285 azioni ordinarie di classe A a un prezzo di offerta pubblica pari a $46,00 per azione. Via offrirà 7.142.857 azioni ordinarie di classe A e i soci venditori ne offriranno 3.571.428.

Inoltre, Via ha garantito ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di 1.607.142 azioni ordinarie di classe A aggiuntive al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.

Si prevede che le negoziazioni delle azioni ordinarie di classe A avranno inizio sulla Borsa di New York Stock a partire dal 12 settembre 2025 con il simbolo ticker "VIA". Il closing dell'offerta è previsto per il 15 settembre 2025 e sarà subordinato all'adempimento delle consuete condizioni di closing.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Allen & Company LLC e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di lead bookrunning manager per l'offerta. Deutsche Bank Securities e Guggenheim Securities agiscono in qualità di bookrunner. Citizens Capital Markets, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Raymond James, William Blair e Wolfe | Nomura Alliance agiscono in qualità di bookrunner aggiuntivi.

In data 11 settembre 2025, una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission ("SEC"). L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Ove disponibili, copie del prospetto informativo definitivo relativo all'offerta possono essere ottenute visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, è possibile ottenere copie del prospetto definitivo, se disponibile, da: Goldman Sachs & Co. LLC, C/A: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.

Informazioni su Via

Via rappresenta la colonna portante tecnologica di una rete di trasporti moderna. Trasformiamo i sistemi di trasporto pubblico in reti dinamiche, basate sui dati e sulla domanda. Le città e le agenzie di trasporto pubblico di tutto il mondo adottano la suite di software e di servizi basati sulla tecnologia di Via per sostituire i sistemi preesistenti frammentati e consolidare le operazioni. Di conseguenza, Via riduce i costi legati ai trasporti, migliora l'esperienza dei passeggeri e attrae un maggior numero di viaggiatori. Attualmente, la piattafoma Via viene utilizzata da centinaia di città in più di 30 paesi per creare sistemi di trasporto pubblici che connettono persone con luoghi di lavoro, servizi sanitari e centri di istruzione.

Fonte: Business Wire

