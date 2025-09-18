Acuity Knowledge Partners rileva Ascent

Acuity Knowledge Partners (Acuity), un fornitore leader globale di ricerca su misura, gestione dei dati, analisi e soluzioni di AI al settore dei servizi finanziari, ha annunciato il perfezionamento d...

LONDRA: Acuity Knowledge Partners (Acuity), un fornitore leader globale di ricerca su misura, gestione dei dati, analisi e soluzioni di AI al settore dei servizi finanziari, ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione di Ascent. La conclusione della transazione è prevista per il 30 settembre 2025.

Questa iniziativa strategica amplia notevolmente la divisione Data and Technology Services (DTS) di Acuity e la sua offerta di tecnologia e di servizi e soluzioni di intelligenza artificiale.

Ascent, fornitore leader europeo di servizi di trasformazione digitale su base AI, supporta oltre 170 clienti a livello globale, con 550 esperti di dati, software e cloud operativi in sette giurisdizioni europee.

“Acuity ha effettuato investimenti che si sono tradotti in un’attività in rapida crescita e quindi è in grado di offrire soluzioni e servizi basati sulla tecnologia e sulla gestione dei dati”, ha dichiarato Robert King, Chief Executive Officer di Acuity. “Rilevando Acuity saremo in grado di sfruttare il nostro know-how e le nostre capacità per offrire ai clienti soluzioni innovative basate sull’AI a un livello superiore. Stiamo mettendo il turbo al modo in cui possiamo assistere i clienti Acuity e Ascent per le loro trasformazioni digitali e l’adozione dell’AI. Questa acquisizione ci porta anche in nuovi settori – riassicurativo, farmacologico, manifatturiero e, per la prima volta, retail. L’acquisizione ci consente di rispondere alle aspettative da nuovi e in nuovi mercati. Guardo con fiducia all’idea di ciò che possiamo realizzare insieme e sono lieto di dare il benvenuto al personale Ascent nella famiglia Acuity”.

Jon O’Donnell, Direttore delle operazioni di Acuity, ha dichiarato, “L'attività di Ascent è un'importante aggiunta per Acuity e porteremo avanti il progresso finora realizzato con le nostre soluzioni AI a seguito del lancio della nostra piattaforma di AI agentica, Agent Fleet. L'acquisizione di Ascent stimolerà la nostra capacità di fornire i migliori servizi di consulenza tecnologica ai nostri clienti. Sono entusiasta di collaborare con Stewart e la famiglia Ascent per ingrandire in modo significativo la nostra attività DTS”.

Stewart Smythe, Direttore generale di Ascent, ha così commentato: “Unire i dati e la capacità AI leader sul mercato di Ascent con l'innovazione AI e le vaste competenze nel settore leader nell'industria di Acuity è entusiasmante. L'obiettivo strategico di Acuity di realizzare una business unit globale di servizi tecnologici per completare le sue capacità e creare relazioni più ampie con i suoi clienti esistenti è proprio l'opportunità che il mio team ed io cercavamo e siamo impazienti di collaborare con Robert King, Jon O’Donnell e l'intero team di Acuity”.

Negli ultimi anni, Acuity ha identificato un'opportunità irresistibile di creare una divisione di servizi e soluzioni tecnologiche complementare alle sue capacità di base nella ricerca, analisi e gestione dei dati.

Questa acquisizione migliora le capacità di Acuity ed estende la rete globale di sedi di fornitura dell'azienda. Inoltre, Acuity continuerà a sviluppare la solida collaborazione esistente tra Ascent e Microsoft.

Per la transazione, Acuity si è avvalsa della consulenza di DC Advisory, e Ascent di quella di Canaccord Genuity.

Informazioni su Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) è un fornitore global di spicco di ricerca, gestione dati, analisi e soluzioni AI su misura per il settore dei servizi finanziari, compresi gestori patrimoniali, banche aziendali e di investimento, società di private equity e venture capital, hedge funds e società di consulenza. La sua rete globale di oltre 6.500 analisti ed esperti del settore, assieme alla sua tecnologia proprietaria, aiuta più di 650 istituti finanziari e società di consulenza a funzionare con maggiore efficienza, utilizzare il proprio capitale umano e trasformare le operazioni. Acuity ha sede a Londra e opera da 16 sedi in tutto il mondo.

Acuity è stata fondata come attività distinta da Moody’s Corporation nel 2019, a seguito della sua acquisizione da parte di Equistone Partners Europe (Equistone). Nel gennaio 2023, i fondi gestiti dalla società globale di capitali privati Permira hanno acquisito una quota maggioritaria nell'attività da Equistone, che rimane investito come azionista di minoranza.

Per maggiori informazioni, visitare www.acuitykp.com

Informazioni su Ascent

Ascent è un'azienda di spicco in Europa nel settore dell'AI e dei servizi digitali, che aiuta le organizzazioni di tutto il mondo a connettere dati, software e cloud per fare qualcosa di nuovo o di migliore. La missione di Ascent è aiutare i clienti a modernizzare e innovare, offrendo cambiamenti ed espansioni con maggiore facilità e certezza. I suoi team di esperti si occupano di AI, scienza dei dati e progettazione dell'esperienza utente, progettazione di software e dati, collaborando con clienti per trasformare l'efficienza operativa, il vantaggio competitivo, il processo decisionale e il coinvolgimento dell'utente.

Fondata nel 2005 e con sede nel Regno Unito e a Monaco, Ascent impiega 550 esperti di tecnologia in tutta Europa. Ascent collabora con oltre 170 aziende nel Regno Unito, in Europa e in Nord America.

Per maggiori informazioni, visitare www.ascent.io

Fonte: Business Wire