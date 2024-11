ReeVo, ecco le novità del Partner Program

Con i ReeVo DevOps & Cloud Native Partners Days, l’azienda consolida il proprio impegno nel promuovere un ecosistema di canale sempre più competitivo e preparato per affrontare le sfide del futuro

Si sono tenuti a Roma (14 novembre) e a Milano (20 novembre) i due eventi ReeVo DevOps & Cloud Native Partners Days, appuntamenti dedicati dal cloud provider europeo ReeVo alla community di canale per diffondere cultura e competenze sui temi del Cloud Native e del DevOps.

Nel corso dei due eventi è stato ribadito l’impegno di ReeVo verso le tecnologie Open Source e Cloud Native. Durante le due giornate, gli esperti ReeVo hanno illustrato le opportunità offerte dalle tecnologie Kubernetes, Cloud Native e DevOps, condividendo soluzioni, casi d’uso, best practice e preziosi consigli pratici per supportare i partner nell’adozione di queste innovazioni.

Gli eventi sono stati l’occasione per presentare la proposta ReeVo per il mondo DevOps & Cloud Native e per comunicare gli sviluppi del Partner Program DevOps, pensato specificamente per le software house, gli sviluppatori software che operano nel mondo DevOps e in generale tutte le realtà che in un percorso di migrazione intelligente al cloud, sviluppino le possibilità abilitate dall’offerta ReeVo Cloud Native. Il Partner Program DevOps, presentato per la prima volta a fine 2023, si è strutturato ulteriormente nel corso del 2024 e oggi i partner possono contare su un offering tecnologico consolidato, risorse dedicate sia per il supporto commerciale che tecnico, e contenuti formativi specializzati, con la possibilità per i partner di sfruttare i vantaggi esclusivi della piattaforma PaaS di ReeVo, una soluzione dedicata al mondo Kubernetes, basata su tecnologia open source e certificata CNCF (Cloud Native Computing Foundation).

Con ReeVo K8s Dedicated Managed PaaS si possono ottenere tutti i vantaggi dell’implementazione di una piattaforma Cloud Native, senza le preoccupazioni legate alla gestione della complessità. Certificata della CNCF, la piattaforma permette l’automazione della gestione di cluster Kubernetes e fornisce tutti i componenti necessari per l’esecuzione di workloads mission-critical in ambienti di produzione, garantendo un’architettura interamente basata sull’ecosistema della CNCF e sui relativi componenti standard Open Source.

Per promuovere una totale politica di no vendor lock-in, la soluzione ReeVo è disponibile in modo funzionalmente equivalente, sia per ambienti ReeVo Cloud e sia, nella modalità SIGHUP Hybrid K8s Platform, per tutti gli hyperscaler e ambienti on-premise.

Un impegno costante verso l’innovazione Cloud Native

ReeVo, cloud provider europeo specializzato in infrastrutture, cybersecurity e data protection, ha ribadito con questi eventi il proprio ruolo di riferimento nel settore. L’azienda ha ampliato la sua offerta ed expertise all’inizio del 2023 con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SIGHUP, azienda focalizzata sullo sviluppo e l'automazione di infrastrutture IT mission-critical di livello enterprise, basate su tecnologie Open Source e Cloud Native.

Grazie a questa acquisizione ReeVo ha potenziato in modo significativo la propria offerta di servizi e competenze nelle aree Cloud Native, Kubernetes e DevOps, e nel 2024 ha ulteriormente rafforzato l’offerta in questi segmenti di mercato aggiungendo anche nuove risorse al team.

Oggi, grazie all’offerta di soluzioni affidabili e certificate, ReeVo si propone come un centro di eccellenza europeo per la costruzione di infrastrutture Cloud Native e per l’accelerazione del processo di modernizzazione delle applicazioni legacy.