KEENETIC: nuovi router Wi-Fi 7 NIS 2 compliant

Il Wi-Fi 7 è l'ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless e si presenta come un vero e proprio elemento di svolta nell’accesso a Internet garantendo prestazioni notevolmente superiori, sotto tutti gli aspetti. Proprio per sfruttare a pieno queste grandi possibilità, Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking con un fatturato globale di 60 milioni di dollari, annuncia il lancio dei suoi nuovi dispositivi particolarmente performanti soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle reti gestite. Il primo modello disponibile sul mercato a partire dal secondo semestre di quest’anno sarà il Titan KN-1812, Router multi-gigabit Wi-Fi 7 mesh BE7200 con smart switch 1×10G, 1×2.5G e 4×1G, dotato di porte USB 3.2 e 2.0 multifunzionali.

Sicurezza informatica ai massimi livelli

KeeneticOS integra la crittografia WPA3 avanzata del Wi-Fi 7 con un filtro DNS e un firewall integrato nativamente molto robusto. Grazie a questa combinazione di elementi Keenetic è uno dei pochi produttori ad assicurare un elevato livello di protezione contro le minacce informatiche, senza alcun costo aggiuntivo. Il supporto di differenti protocolli VPN e la possibilità di creare differenti segmenti di rete permettono all'utente di proteggere i dispositivi all'interno della rete da accessi indesiderati e di accedere ad essi ovunque esso sia, in ogni momento lo si desideri, dando grande tranquillità in un mondo iperconnesso e offrendo ambienti sicuri e distinti per ogni tipologia di utente. Notevoli vantaggi, soprattutto in ambito professionale e in termini di possibile assistenza, derivano anche dalla possibilità di usare il servizio KeenDNS, un DNS dinamico proprietario che consente di avere, in maniera automatizzata, accesso da remoto al router in qualunque condizione e da qualunque parte del mondo. Inoltre, i nuovi dispositivi integrano avanzate funzioni di controllo parentale, offrendo un ambiente di navigazione più sicuro per tutti gli utenti.

Il ruolo del sistema operativo proprietario KeeneticOS

Quelle proposte da Keenetic sono soluzioni all'avanguardia per la connettività aziendale e domestica, capaci di gestire una connessione Wi-Fi affidabile e una connettività lato operatore fino a 10 Gbps. KeeneticOS, cuore pulsante di ogni router Keenetic, gioca ancora un ruolo fondamentale. Combinato con i processori di nuova generazione e la tecnologia Wi-Fi 7, promette prestazioni multi-gigabit in qualsiasi ambiente, per un'esperienza di navigazione sensazionale. Il Multi-Link Operation (MLO) del Wi-Fi 7 e la gestione intelligente delle connessioni di KeeneticOS mantengono la rete solida anche in ambienti dinamici e ad alta densità. Il failover senza interruzioni e la selezione dinamica dei canali prevengono interferenze e interruzioni, garantendo una connettività ininterrotta a tutti i dispositivi collegati.

“Questa nuova generazione di dispositivi che stiamo lanciando sul mercato rappresenta lo strumento ideale per sfruttare a pieno le enormi potenzialità del Wi-Fi 7" evidenzia Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia. "Grazie al sistema operativo proprietario KeeneticOS e alla gestione remota dei dispositivi tramite RMM, siamo in grado di offrire prestazioni eccellenti a tutti i livelli, garantendo un controllo completo su ogni tipo di attività: dalla gestione di uffici ad alta densità, alle piccole e medie imprese, fino alle più moderne reti domestiche. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza, KeeneticOS si è rivelato un ottimo alleato per chi si affaccia al mondo del networking, confermando un software improntato su un modello "Zero Trust", che risponde alle recenti esigenze espresse dalla direttiva NIS2 anche in ambienti meno complessi".