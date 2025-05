Destination AI Tour fa tappa a Firenze. Il 20 maggio nasce una nuova capitale dell’Intelligenza Artificiale

Destination AI Tour firmato TD SYNNEX fa tappa a Firenze. Dopo il debutto record di Padova e il successo di Bari ecco una nuova capitale dell'intelligenza artificiale al servizio del territorio. Il programma, le opportunità, i numeri, gli speaker

Una nuova rivoluzione tecnologica approda nella culla del Rinascimento

Il 20 maggio 2025 Firenze si prepara a ospitare una delle tappe più attese del Destination AI Tour, il roadshow sull’Intelligenza Artificiale promosso da TD SYNNEX in collaborazione con i principali attori globali del settore tech. Dopo aver registrato un’enorme partecipazione nelle edizioni precedenti a Padova e Bari, l’evento fa tappa nel cuore della Toscana, portando con sé tutto il carico di innovazione, confronto e ispirazione che lo contraddistingue.

Il luogo scelto per l’evento è The Social Hub, in viale Belfiore 55, uno spazio moderno e aperto al cambiamento, perfetto per accogliere una giornata dedicata all’AI e al futuro del digitale.

Il cuore del Destination AI Tour: dove tecnologia e business si incontrano

L’appuntamento fiorentino sarà molto più di una semplice conferenza: sarà un momento di incontro tra imprese, esperti, startup e innovatori pronti a confrontarsi sull’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale in Italia. A partire dal primo pomeriggio, l’evento offrirà una panoramica aggiornata sullo stato dell’arte dell’AI nel nostro Paese grazie ai dati forniti da realtà autorevoli come Assintel, CONTEXT e gli Osservatori del Politecnico di Milano.

Attraverso keynote speech e approfondimenti guidati da vendor internazionali, si parlerà delle reali applicazioni dell’AI nei contesti aziendali, mettendo in luce strumenti concreti, casi di successo e soluzioni già operative in diversi settori.

Vendor multinazionali, start up di eccellenza del territorio, speaker di valore, opportunità di networking. Tutto quello che serve in una fase in cui serve passare dal dire al fare, davvero.





Esperti, etica e casi concreti: la forza del confronto

Uno dei momenti centrali dell’evento sarà dedicato al tema della governance dell’Intelligenza Artificiale, con interventi di ospiti di primo piano come Alessandro Cecchetti (Colin & Partners), esperto in diritto informatico, e Piero Poccianti, presidente onorario di AIxIA (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale). Le loro voci guideranno una riflessione su etica, privacy e implicazioni normative dell’adozione massiva delle tecnologie intelligenti.

Ma il Destination AI Tour non si limiterà alla teoria. Ampio spazio sarà riservato a testimonianze dirette da parte di aziende che hanno già integrato soluzioni AI nei propri processi, raccontando benefici tangibili e sfide superate.

Networking, startup e futuro digitale: perché esserci

Oltre alla parte formativa, il tour prevede momenti di networking pensati per favorire relazioni professionali e partnership strategiche. Saranno presenti anche alcune startup locali, pronte a presentare le loro idee e soluzioni innovative attraverso pitch mirati.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, previa registrazione online, ed è rivolta a professionisti del settore ICT, manager, imprenditori e chiunque voglia capire meglio come l’Intelligenza Artificiale stia rivoluzionando il mondo del lavoro e della tecnologia.

Firenze, crocevia di innovazione

Scegliere Firenze come tappa del tour non è soltanto una questione logistica o simbolica. È un messaggio chiaro: oggi l’innovazione tecnologica non si concentra solo nelle grandi capitali economiche, ma si diffonde nei territori, dialoga con la cultura, si contamina con la tradizione.

Il Destination AI Tour è, a tutti gli effetti, un’occasione imperdibile per scoprire cosa ci aspetta nel futuro prossimo e come aziende e professionisti possono prepararsi al cambiamento in atto. Ma soprattutto è una piazza al servizio di tutti coloro che hanno il compito, e la grande opportunità, di portare innovazione sicura e utile sul territorio