Trend Micro Italia: Salvatore Marcis è il nuovo Country Manager

Salvatore Marcis, classe 1985, vanta un’esperienza di oltre vent’anni nel mondo IT. Entra in Trend Micro nella primavera del 2017 come Senior Pre-Sales Engineer, dopo aver ricoperto diversi ruoli di rilievo in importanti realtà negli ambiti IT e security. In breve tempo assume la carica di Technical Director, ruolo in cui guida tutte le attività di prevendita e di supporto tecnico, contribuendo in modo significativo alla crescita e al consolidamento della country. Dall’inizio del 2023 ricopre il ruolo di Head of Channel and Territory Sales, distinguendosi per il brillante sviluppo e il rafforzamento delle relazioni con distributori, partner e alleati tecnologici, che permettono all’azienda di generare nuove opportunità di business e incrementare la presenza su tutto il territorio nazionale.

La nomina a Country Manager rappresenta un riconoscimento delle doti di leadership e degli ottimi risultati ottenuti da Salvatore nel corso degli anni, garantendo continuità rispetto al percorso già brillantemente intrapreso. Un profilo stimato nel settore della cybersecurity, riconosciuto e apprezzato da partner e clienti in tutto l’ecosistema.

Nel suo nuovo ruolo, Salvatore avrà il compito di guidare la crescita di Trend Micro Italia, rafforzandone la presenza sul mercato e puntando a raggiungere in maniera sempre più capillare le imprese in tutti i segmenti, dalle PMI, motore dell’economia del Paese, alle grandi enteprise che oggi affrontano inedite sfide normative e tecnologiche. Inoltre, intensificherà gli sforzi rivolti alla promozione dell’innovazione e della trasformazione digitale, accelerando l’adozione di tecnologie avanzate di cybersecurity - come l’AI agentica - e l’espansione delle partnership strategiche del settore pubblico e privato.

“Sono entusiasta di assumere questo incarico in un momento così strategico per il settore della cybersecurity, in cui la rapidità del cambiamento tecnologico richiede visione, competenze e capacità di anticipare le minacce. È un onore e un privilegio poter contribuire al rafforzamento di un’azienda che unisce solidità e tradizione a una spinta costante verso l’innovazione. Trend Micro è una realtà storica e affidabile, con oltre trent’anni di esperienza nel settore, ma allo stesso tempo dinamica, proiettata verso il futuro e in continua evoluzione. La sua capacità di innovare restando fedele ai propri valori fondanti rappresenta una forza distintiva nel panorama globale della cybersecurity” afferma Salvatore.

Trend Micro continuerà a promuovere la cultura della sicurezza a livello nazionale, attraverso iniziative di cittadinanza digitale – rivolte in particolare al sistema scolastico - e collaborazioni con le Forze dell'Ordine e le istituzioni, per combattere il crimine informatico a livello sistemico.