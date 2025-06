Con iOS 26, Apple ridefinisce l'iPhone

iOS 26 è più di un upgrade, introduce un nuovo design, esperienze intelligenti e miglioramenti nelle app di uso quotidiano.

Apple ha presentato in anteprima iOS 26, un importante aggiornamento che introduce un nuovo design, esperienze intelligenti e miglioramenti nelle app di uso quotidiano.

Il nuovo design rende le app e le esperienze di sistema più espressive e piacevoli, pur risultando subito familiare a chi già conosce iOS. È realizzato con Liquid Glass, un nuovo materiale traslucido che riflette e rifrange gli elementi circostanti, dando più risalto ai contenuti e conferendo un nuovo livello di dinamicità a controlli, navigazione, icone delle app, widget e non solo. Il nuovo design si estende anche alla schermata Home e a quella di blocco, rendendole ancora più personali ed espressive. Liquid Glass introduce anche nuove opzioni di personalizzazione per le icone delle app e i widget, fra cui uno spettacolare effetto trasparente.

Sulla schermata di blocco, l’ora si adatta in modo fluido allo spazio disponibile sull’immagine. E quando l’utente muove iPhone, le scene spaziali danno vita agli sfondi con un effetto 3D. Gli elementi del design aggiornato portano una ventata di novità anche nelle esperienze all'interno delle app. L’app Fotocamera ha un nuovo layout semplificato che aiuta a concentrarsi sul momento da immortalare, e l’app Foto ora presenta due pannelli distinti per le viste, Libreria e Raccolte. In Safari, le pagine web scorrono dal bordo superiore fino alla parte inferiore dello schermo, così l’utente può visualizzare un’area più ampia e avere comunque accesso alle azioni più comuni, come Ricarica pagina o Cerca. In Apple Music, News e Podcast, la barra dei pannelli è stata ridisegnata per fluttuare sopra i contenuti. Nel corso della navigazione, si rimpicciolisce in modo dinamico per mettere in primo piano i contenuti, e ritorna alle dimensioni originali quando l’utente scorre verso l’alto per tornare indietro.

Nuove funzioni basate su Apple Intelligence

Apple Intelligence porta ad un livello superiore l’esperienza iPhone, aiutando l’utente a fare ogni cosa più facilmente e offrendo nuovi modi per comunicare e interagire con i contenuti sullo schermo. La funzione di traduzione in tempo reale integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono aiuta a comunicare in varie lingue, traducendo all’istante testo e audio.1 La funzione di traduzione in tempo reale sfrutta modelli sviluppati da Apple che vengono eseguiti interamente sul dispositivo, così le conversazioni dell'utente rimangono personali.

Sfruttando Apple Intelligence, l’intelligenza visiva si estende al display di iPhone, permettendo all’utente di fare ricerche ed eseguire azioni su qualsiasi cosa stia guardando a schermo, in qualsiasi app. L’utente può chiedere a ChatGPT ulteriori informazioni su ciò che vede sul display, ma anche fare ricerche in Google, Etsy e altre app supportate per trovare immagini simili. L'intelligenza visiva riconosce anche quando un utente sta guardando un evento e suggerisce di aggiungerlo al suo calendario, aggiungendo dettagli chiave come data, ora e luogo.

Grazie a Genmoji e Image Playground l’utente può esprimersi in ancora più modi, ad esempio mescolando emoji, Genmoji e descrizioni per creare qualcosa di nuovo.

Funzioni per restare in contatto ed eliminare le distrazioni

L’app Telefono è al centro dell’esperienza iPhone e ora ha un nuovo layout che riunisce in un unico posto Preferiti, Recenti e Segreteria. La funzione Call Screening sfrutta la Segreteria in diretta e aiuta a eliminare le distrazioni raccogliendo le informazioni da chi chiama e dando all'utente i dettagli di cui ha bisogno per decidere se rispondere o ignorare la telefonata. 4 E per le volte in cui l'utente è bloccato in attesa, Hold Assist lo avvisa quando è disponibile un operatore.

In Messaggi ora è possibile filtrare i messaggi da mittenti sconosciuti, per avere più controllo su chi può apparire nell’elenco delle conversazioni. I messaggi inviati da mittenti sconosciuti appariranno in una cartella dedicata dove l’utente potrà contrassegnare il numero come conosciuto, chiedere maggiori informazioni o eliminarli. Questi messaggi resteranno silenziati finché l’utente non li accetta.

iOS 26 introduce anche alcuni miglioramenti per le conversazioni, come gli sfondi personalizzati e la possibilità di creare sondaggi. Con Apple Intelligence, Messaggi capisce quando potrebbe essere utile un sondaggio e lo propone sul momento. Gli utenti possono anche creare sfondi unici che si abbinano bene alle conversazioni con Image Playground. E nelle chat di gruppo, ora è anche possibile vedere chi sta scrivendo e richiedere, inviare e ricevere denaro con Apple Cash.

Miglioramenti in CarPlay

Con iOS 26, i tapback e le conversazioni in evidenza di Messaggi arrivano anche in CarPlay e, grazie ai widget e alle attività in tempo reale, l’utente può tenersi al corrente senza distrarsi dalla guida. Queste novità sono disponibili anche in CarPlay Ultra, che riunisce il meglio di iPhone e dell’auto per offrire un’esperienza unificata e profondamente integrata su ogni schermo.

Aggiornamenti per Musica e Wallet

In Apple Music, la traduzione dei testi permette di capire le parole dei brani, mentre la pronuncia dei testi aiuta a cantare su pezzi scritti in un’altra lingua. AutoMix usa l’intelligenza per passare da un brano all’altro allungando il tempo e sincronizzando il ritmo, proprio come farebbe un DJ.

Gli aggiornamenti in Apple Wallet contribuiscono a rendere ancora più semplici le interazioni quotidiane nel mondo reale. Quando l’utente fa acquisti in negozio usando Apple Pay su iPhone, può scegliere di pagare a rate o con punti premio. Le carte d’imbarco aggiornate in Wallet permettono di vedere e condividere attività in tempo reale che offrono aggiornamenti tempestivi sui voli. L’utente può anche accedere comodamente a Mappe per orientarsi negli aeroporti, a Dov’è per rintracciare oggetti importanti e segnalare bagagli smarriti, e ad altre informazioni fondamentali per chi viaggia.

Altre funzioni di iOS 26:

Apple Games è una nuova app che permette a chi ama i videogame di accedere ai propri giochi da un unico posto. Ritrovare i propri titoli preferiti, scoprirne di nuovi e divertirsi in compagnia sarà ancora più semplice, così come sapere cosa succede in tutti i propri giochi, inclusi aggiornamenti ed eventi importanti, e rimanere quindi sempre al corrente. L’app Games è anche il modo migliore per godersi l’esperienza Apple Arcade, il servizio di gaming in abbonamento creato da Apple, con oltre 200 titoli pluripremiati e apprezzatissimi per tutta la famiglia.

Gli AirPods sono più versatili che mai con nuove funzioni in arrivo per AirPods 4, AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e AirPods Pro 2. Grazie ai vantaggi di “Isolamento vocale”, chi ha un iPhone, iPad o Mac può registrare contenuti audio di qualità professionale, e anche le chiamate risultano ancora più nitide. E con il controllo da remoto della fotocamera, l’utente può scattare una foto o far partire e interrompere una registrazione video su iPhone o iPad tenendo premuto lo stelo degli AirPods.

I genitori ora possono creare e assegnare account per bambini ancora più facilmente e accedere ad una serie di controlli parentali progettati per proteggere i più piccoli. I miglioramenti a Limitazioni comunicazioni, Sicurezza delle comunicazioni e App Store includono l’approvazione da parte dei genitori per le richieste di contatto inviate dai minori, la sfocatura dei contenuti sensibili nelle chiamate FaceTime e nelle foto negli album condivisi, e la possibilità per i genitori di fare un’eccezione e autorizzare il download di un’app con una classificazione per età superiore a quella impostata per i figli.

Safari aumenta il livello di privacy con una protezione avanzata contro il fingerprinting che si applica di default a tutta la navigazione.

Le potenti funzioni di accessibilità ora includono Accessibility Reader, che offre un’esperienza di lettura personalizzata a livello di sistema, e Braille Access, una nuova interfaccia per gli iPhone collegati a un display braille. Gli aggiornamenti ad “Ascolto dal vivo”, “Suoni di sottofondo”, “Voce personale” e ad altre funzioni contribuiscono a rendere l’ecosistema Apple ancora più accessibili.

Tutte queste funzioni possono essere testate tramite l’Apple Developer Program, all’indirizzo developer.apple.com. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 11 e successivi. Le funzioni di Apple Intelligence descritte richiedono dispositivi compatibili, che includono tutti i modelli iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), e i modelli iPad e Mac con M1 e versioni successive con Apple Intelligence abilitata e Siri e la lingua del dispositivo impostate sulla stessa lingua supportata: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano o cinese (semplificato).