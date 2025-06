Logitech Coffee & Tech: focus su tecnologia e innovazione

Un’occasione imperdibile per scoprire tutte le ultime novità Logitech, esplorare il demo center e connettersi con esperti del settore

Presso la sede milanese di Logitech si è svolta la seconda edizione di Logitech Coffee & Tech, un importante evento trimestrale dedicato ai partner di questo vendor in cui, mentre si sorseggiava un buon caffè, sono state presentate le ultime novità dedicate al mondo business e non solo. Laura Canova ha iniziato la presentazione ricordando che “Siamo all’interno delle Fortune 100, una sala riunioni su tre è dotata di soluzioni Logitech, siamo numeri uno come market share dal punto di vista sia delle soluzioni di sala sia di quelle personali. Abbiamo vinto più di 250 premi di design legati ai nostri prodotti”.

Partendo dal mondo Apple, Raffaella Carissimi ha introdotto Flip Folio per iPad, una interessante combinazione tra tastiera e cover per il tablet della mela. Si tratta di un accessorio pensato anche per quelle persone che devono dividere il proprio tempo tra il lavoro e la vita privata. Raffaella ha infatti ricordato che 2 persone su 3 vorrebbero che i dispositivi uniscano lavoro e vita privata, l’80% degli utenti usano il tablet per il tempo libero e il 30% anche per il lavoro. Flip Folio consente di utilizzare l’iPad per le operazioni che ci interessano di più nel privato, ma allo stesso tempo permette di focalizzarci sul lavoro, ad esempio per inviare delle mail in maniera confortevole. La tastiera, attaccata magneticamente alla custodia, è di tipo full-size, possiede un design compatto ed è semplice da utilizzare. Può inoltre essere sfruttata sia in orizzontale sia in verticale, possiede delle batterie non ricaricabili che però durano circa due anni e viene costruita con un minimo del 37% di plastica riciclata.

Eleonora Ghioni ha quindi presentato Signature Slim Wired Combo MK620 for business, un kit tastiera/mouse di tipo wired destinata a quei contesti in cui la sicurezza è un aspetto importante (per esempio gli ambienti finanziari) oppure sono presenti numerose postazioni di lavoro. Il mouse può essere utilizzato indifferentemente da destri e mancini, mentre vengono utilizzati dei pulsanti molto silenziosi Low-profile. Troviamo un pulsante dedicato a Copilot in Windows e Gemini in ChromeOS ed è possibile personalizzarli anche per aprire altri tool di AI come ChatGPT. Troviamo inoltre uno switch che consente l’integrazione veloce con Windows, macOS, o ChromeOS.

Come ha poi ricordato Andrea Pierani, è possibile personalizzare le postazioni di lavoro basate sui device Logitech sfruttando il software Logi Tune. Questa applicazione si sincronizza anche con il calendario (Office365 e Google Workspace) per consentire l’accesso istantaneo ai meeting e alla prenotazione delle postazioni di lavoro.

In conclusione, Jasper Phua ha illustrato il lungo iter che deve seguire la progettazione di un prodotto sotto il profilo sia tecnico che ergonomico. Ricordiamo che questo evento è stato trasmesso anche in streaming sfruttando la Rally Camera di Logitech, una videocamera PTZ con sistema di imaging Ultra HD.