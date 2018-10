Salesforce, Crm dall’innovazione continua grazie al cloud

Viviamo nel pieno della quarta rivoluzione industriale, una trasformazione innescata dalla diffusione pervasiva di tecnologie come il cloud, la mobility, le nanotecnologie e l’intelligence.occorre uno sforzo enorme da parte delle imprese, chiamate a un loro adeguamento costante e ininterrotto.“Quello che ci differenzia sul mercato non è cosa facciamo, ma come lo facciamo” esordisce, spiegando come l’offerta del vendor californiano si faccia interamente carico del rapporto tra le aziende e i loro clienti attraverso una piattaforma Crm completa, ma sempre aperta a nuovi sviluppi.“A distinguerci è la capacità di portare innovazione continua all’interno delle imprese grazie all’erogazione in cloud del nostro software: una scelta che ci permette di aggiornare le soluzioni ogni quattro mesi, aiutando i nostri clienti ad essere costantemente allineati con le evoluzioni del mercato” spiega Della Casa.Un modello virtuoso testimoniato da risultati globali in crescita costante (grazie anche a un certo numero di acquisizioni concluse negli anni passati):, un giro d’affari balzato in avanti del 25% rispetto al 2017. “Nel software applicativo siamo indubbiamente l’azienda con il più alto tasso di crescita al mondo” commenta il Country Leader, particolarmente soddisfatto di come Salesforce cresca in modo equilibrato a livello italiano tra piccole, medie e grandi aziende.(grazie soprattutto alle necessità di adeguamento al GDPR)., un settore con volumi ancora contenuti, ma con un alto potenziale di crescita.Sono quattro i pillar su cui oggi poggia l’offerta Crm di Salesforce:(hr, compensation, e altro) cui è stato sovrapposto un cosiddettocon clienti, partner e dipendenti. Nel tempo la conversazione con questi soggetti è, però, cambiata. Per questo Salesforce ha aggiunto alla piattaformaA sostegno dei quattro pillar portati sono stati, poi, aggiunti: tutti a supporto delle tantissime applicazioni disponibili.Trasversale alla piattaforma c’è, poi,Sono circa 3.000 le app oggi disponibili, utilizzate da oltre 8 milioni di utenti singoli. Tra i tanti contributi italiani, le app sviluppate da Cerved e da InfoCert.In Italia il go to market di Salesforce poggia su un ecosistema diCompletamente nelle mani del vendor risiede, invece, quello delle sottoscrizioni, cui si affianca l’impegno di aiutare i dealer nelle implementazioni più complesse. “In generale, nei progetti a bassa complessità ad essere incaricato di tutto è il partner, ma nei progettii più complessi di norma siamo noi ad avviare l’attività, collaborando con cliente e partner in fase di realizzazione” spiegaTradizionale il modello di partnership proposto al canale, classificato in funzione del volume di business generato, livello di competenza raggiunto e qualità progettuale garantita. Una voce, quest’ultima, che viene costantemente monitorata dal vendor attraverso questionari di valutazione compilati dai clienti.“Negli ultimi anni la tipologia del nostro partner ideale ha attraversato una profonda trasformazione. Se prima un operatore doveva garantire solo competenze tecnologiche, oggi infatti deve dimostrare anche competenze di business e capacità di disegno delle soluzioni” afferma Marcone, spiegando l’importanza diA disposizione di tutti una formazione rapida, facile da gestire e poco onerosa grazie alche mette a disposizione video, demo, sessioni formative e documentazione di tipologia varia (non solo tecnica, ma anche di business e relativa ai necessari soft skill da sviluppare).