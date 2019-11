Commvault, al via una nuova era con i partner

Vittorio Bitteleri, Country Manager e Vincenzo Costantino, Emea South Technical Services Director

E’ unquello che sta attraversando‘disruptive’ come si usa dire oggi;di canale, avendo scelto dalle origini unE’ proprio ai partner di canale che(con la responsabilità anche del canale, ndr) ehanno voluto raccontare i, al fine diavviato dal vendor che si spingema anchepiù recente frontiera dellaper traguardare l’orizzonte delper il vendor.E per centrare questo obiettivo Commvault ha bisogno dei partner a cui mette a disposizione unarricchito nelle linee portanti e volto aTutte novità illustrate nel corso del recente, a circa un anno e mezzo dal Partner Event edizione 2018 sempre a Milano, di fronte a un pubblico diin prevalenza partner esistenti e qualche azienda prospect, a cui raccontare il nuovo corso aziendale.Une non solo di forma: “A partire dalche segna non solo un nuovo tratto cromatico, ma l’effettiva entrata in una nuova era aziendale”, spiega Vittorio Bitteleri.nella storia di Commvault – quellachiusa lo scorso ottobre - eformalmente lanciato lo scorso 15 luglio, oggi operativo. “Opportuno quindi confrontarsi con i partner di canale per spiegare loro il nuovo posizionamento dell’azienda e le numerose opportunità che ne scaturiscono”, chiariscono i manager.La storia di Commvault è quella di un’azienda che ha fatto dellain cui si è affermata crescendo sempre per sviluppi interni: “Dalle origini Commvault ha scritto e sviluppato tutto il codice del proprio software. Un fatto di cui è sempre andata molto fiera”, spiega Costantino. Di recente però, per rispondere a una forte richiesta del mercato di tecnologie non afferenti il proprio contesto ma complementari il vendor, sotto la gestione del nuovo(è anche President, ndr), ha deciso di assecondare tali richiesteda qui l’acquisizione di Hedvig. “Si può entrare in un mercato differente dal proprio solo attraverso un’acquisizione tecnologica mirata di chi conosce e governa al meglio questo mercato”, afferma Costantino. Alla guida dell'azienda c’è; un nome noto nella Silicon Valley per averCosì comequello del, completamente, così come(on premise o in cloud). Uno strato –- che si interfaccia con le applicazioni,non c’è uno storage tradizionale ma bensìsempre: “Spostare i dati nel cloud con lo storage tradizionale è un’operazione complessa, mentre con Hedvig tutto ciò è reso trasparente, automatico e sicuro”.Un approccio visionario che propone unin grado di, basato suuna soluzione, già pensato in ottica self-service: “Fondamentale sottolineare che Hedvig non è un sistema di backup ma un primary storage”, dice Costantino. “Una risposta innovativa - come spiega Bitteleri - per i clienti alla ricerca di, che risponde all’incremento esponenziale dei dati, garantendo una. Non si può infatti pensare di continuare ad aggiungere storage su storage.”Ungià attivi sull’offerta tradizionale Commvault e che ora possono spingersi verso l’ambito infrastrutturale mper approcciare il mondo Commvault: “E’per Commvault e i suoi partner; dopo oltre nove anni di backup e protezione dei dati oggi si apre unache sulla carta promette di integrarsi in modo agile con l’offerta aziendale; al momento non esistono soluzioni concorrenti simili nel mercato infrastrutturale. Una reale alternativa alle soluzioni tradizionali”.Un terreno fertile per i partner a cui il vendor dallo scorso luglio mette a disposizione il nuovo Partner Program, denominatoche prevedee unUn programma globale consolidato, cheper consentire ai partner dicon Commvault in modo più semplice e veloce.Consolidato nelle linee portanti, il nuovo programmain continuità, allineandosi al vendor con cui condividere gli obiettivi. In particolare, rispetto al passato incentiva maggiormente i partner che attraverso lasviluppanoprevedendo(a salire Authorized, Premiere, Market Builder) ma a soglie di fatturato e numero di transazioni effettuati, riconoscendo ulteriori margini aggiuntivi riconosciuti al raggiungimento di livelli superiori di fatturato, oltre all’aggiunta di fondi marketing e altre interessanti proposte. “in termini di margini, che prevedee non richiede volutamente le specializzazioni, in quantodi protezione del dato piuttosto che su singole feature”.Leprevedonoal fine di evitare che i partner di fullfilment magari di grandi dimensioni possano ottenere un livello di rebate superiore a ai partner di dimensioni più piccole ma più attivi, capaci di chiudere con maggior frequenza opportunità in maniera continuativa, che quindi vanno tutelati. Allo stato attuale il Partner Advantage Program conta un(e due distributori – da tre a due Arrow ECS e Icos) con una– system integrator che rientrano nelle fasce più alte di partnership (Premier e Market Builder) capaci die di elevare il livello di interlocuzione con i clienti: “Quella di Commvault non non è una soluzione a volume installabile e basta, richeide competenze”.Nello specifico,in grado di gestire la media e grande azienda mentre quelle di taglio enterprise sono gestite da system integrator globali con cui Commvault ha stretto forti partnership.Undal canale è illanciato lo scorso luglio; un servizio di ticketing interno di supporto tecnico e amministrativo per tutti i rivenditori erogato in lingua italiana dalle 9 alle 18 ogni giorno.Oggi c'è quindi parecchio fermento intorno acon casi di successo molto interessanti. Non ultimi due case study europee che hanno scommesso su questa tecnologia, e una di queste su un progetto da 9 PetaByte. Tra le soluzioni che stanno riscuotendo un ottimo successo tra i partner e i clienti vi è lannunciata lo scorso anno; semplice da utilizzare, chiara nei costi e senza necessità di grandi competenze, risulta facile da posizionare sul mercato: “Un all in one – comprensivo di hardware, software, dimensionamento in logica cloud, che non necessita di un’intensa attività progettuale, adatto a una fascia di mercato PMI",Un format così apprezzato – oggi cuba tra il 10 e il 20% del fatturato generato in Italia - per cui sono stati estesi i modelli verso formati molto più piccoli e molto più gandi, ampliando di conseguenza di molto lo ‘scope’ della soluzione.I partner inoltre stanno beneficiando dell’offerta Commvault anche in termini di; sono numerosi i casi italiani allo studio all’estero: “Una grande azienda cliente ha utilizzato Commvault definendola la ‘BI della compliance’ per le informazioni sensibili dell’azienda", racconta Costantino.Il vendor ritiene però cheper cui l’azienda è già pronta a proporlo a partner e clienti: “Un software che ci dà la possibilità di approfondire le partnership con i vendor server, rafforzando le collaborazioni con quelli con cui siamo certificati”, rimarca Bitteleri. Il prodotto è altresìin grado facilitare il lavoro inoltre a supportare l'offerta Commvault opera con le soluzioni Ib, e si integra in modo completo con gli hyperscalein uno scenario multicloud. "Be ready! La nuova era Commvault è iniziata, dalle grandi opportunità per i partner attuali ma anche nuovi partner interessanti al mondo Distributed Software Platform, in cui il back up è solo un tassello del puzzle", conclude Bitteleri.