Proofpoint, Christian Fahlke è il nuovo Country Manager per Svizzera e Austria

L’azienda specializzata in cybersecurity conferma l'impegno nella regione alpina con la nomina un nuovo esperto leader

Proofpoint, vendor attivo nella cybersecurity e nella compliance, ha nominato Christian Fahlke come Country Manager per la regione alpina. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore IT, l’esperto manager di cybersecurity continuerà a guidare l'espansione di Proofpoint in Svizzera e Austria.

Nel suo nuovo ruolo di Country Manager di Svizzera e Austria, Christian Fahlke sarà responsabile della gestione dell'attività in entrambi i mercati, dell'acquisizione di nuovi clienti e dello sviluppo dell'ecosistema regionale di partner. Questa nuova nomina sottolinea il continuo impegno di Proofpoint a investire in una regione strategicamente importante per l'azienda.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore IT, Fahlke vanta una lunga serie di successi e una profonda preparazione nel comprendere e affrontare le sfide dei clienti e guidare operazioni commerciali di successo.

"La reputazione di Proofpoint come leader indiscusso nella cybersecurity ci aiuta a coinvolgere grandi talenti," sottolinea Miro Mitrovic, Area Vice President DACH di Proofpoint. "L'impressionante esperienza di Christian Fahlke e la sua capacità di identificare e incrementare nuove opportunità di business contribuiranno a realizzare la nostra vision di sicurezza informatica incentrata sulle persone anche nella regione alpina, soprattutto a fronte di una domanda significativamente elevata dei nostri servizi."

"Proofpoint è il partner di riferimento di aziende tra le più rispettate al mondo per il supporto alla cybersecurity. Ora abbiamo un'opportunità eccezionale per rafforzare ulteriormente il nostro impegno in Svizzera e Austria," dichiara Christian Fahlke. "Non vedo l’ora di portare sul mercato soluzioni innovative e pluripremiate di Proofpoint, per aiutare le organizzazioni di questa area ad affrontare un panorama di minacce informatiche complesso e in continua evoluzione, al fine di proteggere meglio la loro attività e clienti."

In precedenza, Christain Fahlke ha ricoperto posizioni di responsabilità presso F5 Networks, Juniper Networks, Check Point, Imperva e IBM, nelle quali ha guidato lo sviluppo commerciale e le vendite nella regione.