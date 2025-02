Western Digital, ecco la strategia per il futuro

All'Investor Day 2025 il CEO designato Irving Tan ha condiviso la visione dell'azienda, le prospettive strategiche e le proiezioni di crescita del mercato dell'IA. Inoltre, l'azienda sta attualmente testando la tecnologia HAMR con clienti hyperscaler

In occasione dell’Investor Day 2025, che si è svolto nei giorni scorsi a New York, Western Digital ha presentato la visione e la strategia per il futuro in vista della separazione del business Flash, il cui completamento è previsto per il 21 febbraio 2025.

Il CEO designato, Irving Tan (nella foto), ha sottolineato la posizione di leadership di Western Digital nella fornitura di soluzioni di archiviazione sostenibili e di eccellenza su vasta scala. Con una solida tradizione nell'innovazione tecnologica degli HDD, l'azienda si conferma un partner di fiducia per i principali hyperscaler, CSP e OEM a livello globale, offrendo soluzioni all’avanguardia e con un costo totale di proprietà (TCO) competitivo. Dai dischi rigidi con elio agli HDD ePMR CMR di riferimento nel settore, fino alla tecnologia UltraSMR distintiva, Western Digital continua a guidare l'innovazione del proprio portafoglio, garantendo un valore duraturo e senza precedenti ai propri clienti.

Tan ha illustrato le proiezioni esclusive di Western Digital su come la diffusione dell'IA influenzerà il settore degli HDD e il valore dei dati archiviati. La crescita costante di dati aziendali e la necessità di conservarli, la crescita di casi d'uso come i carichi di lavoro GenAI per la creazione di immagini a partire da testo, l’utilizzo di applicazioni per la conversione da testo a video e la crescente necessità di vasti data-lake per alimentare modelli di IA, dovrebbero determinare un incremento delle spedizioni di HDD exabyte, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 23% tra il 2024 e il 20281.

Western Digital resta impegnata a soddisfare la crescente domanda di dati nei mercati cloud e aziendali, offrendo soluzioni in grado di garantire scalabilità, competitività nei costi (TCO) e sostenibilità per archiviare la maggior parte dei dati generati su scala globale, che si prevede triplicheranno tra il 2023 e il 20282.

Per rispondere alla domanda attuale e futura, Tan ha annunciato un'accelerazione nello sviluppo della tecnologia HAMR da parte dell'azienda, con test già in corso presso due importanti clienti hyperscaler. Grazie al portafoglio diversificato di soluzioni scalabili che integra le tecnologie ePMR e UltraSMR, e con UltraSMR che si estende all'HAMR, Western Digital permette ai clienti di pianificare con una visione a lungo termine sfruttando le attuali opportunità di espansione della capacità di archiviazione. Questo approccio assicura una transizione economica prevedibile e scalabile, consentendo ai clienti di massimizzare il valore con l'evoluzione dei loro ambienti di data center.

“Il futuro offre enormi opportunità, e Western Digital è pronta a consolidare la propria posizione di leadership nell'archiviazione dei dati. Il nostro impegno verso l'eccellenza operativa, l'innovazione e la creazione di valore per i clienti continua a rafforzare le solide basi di fiducia e leadership che abbiamo costruito nel corso degli anni,” ha dichiarato Irving Tan. “Guardando al futuro, i nostri investimenti strategici nelle tecnologie avanzate per HDD e soluzioni di storage, insieme all’impegno nel garantire vantaggi sostenibili in termini di TCO, rafforzano ulteriormente la nostra missione di supportare i clienti nello sbloccare tutto il potenziale dei loro dati, oggi e in futuro. Grazie a un team straordinario e a una costante determinazione nel superare i limiti, Western Digital non si limita a innovare il futuro degli HDD, ma ridefinisce le possibilità per aziende e clienti cloud su scala globale.”

Il nuovo approccio strategico dell'azienda evidenzia l'impegno di Western Digital nel rispondere alle esigenze dei clienti attuali e nel prepararsi per una crescita futura. Tan ha inoltre sottolineato come le competenze e il patrimonio intellettuale del team, in ambiti come fisica, scienza dei materiali e capacità produttive, vengano sfruttati per esplorare nuove opportunità di sviluppo in settori quali servo-meccanica, magnetica e progettazione di sistemi.