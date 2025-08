WatchGuard rilascia la nuova serie di firewall pronti per per gli MSP

Le nuove appliance Firebox della serie T di WatchGuard, flessibili e potenti, offrono sicurezza firewall intelligente, rilevamento delle minacce basato su intelligenza artificiale e hardware ecosostenibile, offrendo ai Managed Service Provider una protezione più efficace con meno complessità e sprechi

WatchGuard Technologies presenta l’ultima versione della sua serie Firebox Tabletop, una linea di dispositivi firewall pensata per fornire alle PMI una protezione pronta ad affrontare le sfide del futuro. La nuova famiglia di appliance garantisce connettività ad alta velocità, risposta alle minacce basata su intelligenza artificiale e la flessibilità necessaria per supportare reti in espansione.

Progettate per le esigenze IT del futuro, le nuove appliance sono ideali per aziende con infrastrutture on-premises, in transizione verso il cloud o in ambienti ibridi. Le principali migliorie di questa generazione di firewall includono prestazioni VPN e UTM potenziate per risolvere problematiche comuni come la lentezza della rete, spesso critica per il lavoro da remoto o ibrido.

Le novità più rilevanti si trovano agli estremi della gamma: nella fascia alta, il Firebox T185 offre prestazioni eccezionali per la sua categoria, come dimostrato dai test secondo la metodologia standardizzata NetSecOPEN. Nella fascia entry-level, il Firebox T115-W combina Wi-Fi 7 e 4GB di RAM – una rarità in questa fascia di prezzo – per ridurre i colli di bottiglia anche a larghezze di banda elevate. Insieme, questi miglioramenti garantiscono che ogni modello tabletop possa gestire senza problemi l’intera suite di servizi di sicurezza WatchGuard.

“Abbiamo collaborato a stretto contatto con la nostra community di MSP per creare queste appliance tabletop di nuova generazione pensate per le esigenze reali delle organizzazioni di fascia media,” ha dichiarato Jay Lindenauer, vice president of network security di WatchGuard. “Abbiamo unito il valore crescente del nostro prodotto storico, il Firebox, con i continui miglioramenti della piattaforma, come XDR basato su intelligenza artificiale, per permettere ai partner e ai loro clienti di operare in un mondo sempre più veloce e connesso. Sicurezza più forte, gestione semplificata e zero sorprese, tutto racchiuso in una potente scatola rossa.”

La differenza dei Firebox Tabletop: sicurezza precisa e potente per MSP e PMI

I firewall tabletop di WatchGuard offrono più di semplici feed e velocità: garantiscono una sicurezza precisa e potente per i provider di servizi gestiti e le PMI

Prestazioni adatte alle implementazioni reali: i Firebox tabletop di WatchGuard dispongono di porte di rete ad alta velocità che supportano connessioni rapide per le applicazioni aziendali più esigenti. Ottimizzati per la crittografia HTTPS e con un miglior rapporto throughput/prezzo, potenziano le aziende in crescita e le imprese distribuite.

Firewall con XDR integrato: ThreatSync di WatchGuard combina Firebox e XDR in una vista unificata e semplice, aiutando i team di sicurezza a rispondere più rapidamente ed efficacemente. Grazie all’intelligenza artificiale avanzata, il rilevamento e la risposta alle minacce sono più semplici, migliorando la resilienza della cybersecurity.

ThreatSync di WatchGuard combina Firebox e XDR in una vista unificata e semplice, aiutando i team di sicurezza a rispondere più rapidamente ed efficacemente. Grazie all'intelligenza artificiale avanzata, il rilevamento e la risposta alle minacce sono più semplici, migliorando la resilienza della cybersecurity.

Licenze trasparenti e senza sorprese: WatchGuard offre prezzi chiari e senza costi nascosti. Le licenze includono funzionalità essenziali come antivirus gateway, spamBlocker e conservazione dei log nel cloud. Meno componenti aggiuntivi e costi inferiori nel lungo termine offrono alle PMI una sicurezza più completa e semplificata su tutti i modelli, da quelli base a quelli premium.

Managed Detection and Response (MDR): WatchGuard Total MDR integra la telemetria Firebox nel monitoraggio 24/7 per il rilevamento e la risposta alle minacce, analizzando costantemente attività e prendendo provvedimenti su rete ed endpoint.

Design robusto e sostenibile: tutti i nuovi Firebox tabletop sono dotati di case in metallo resistente e componenti a bassissimo consumo energetico, per un funzionamento silenzioso o senza ventola. Inoltre, l'uso ridotto di materiali di imballaggio contribuisce a meno sprechi, rendendo questa generazione la più ecologica di sempre, in linea con l'impegno di WatchGuard per raggiungere le emissioni zero entro il 2040 (Climate Pledge).







Modelli della serie Firebox T

T185: il più potente della serie T, con prestazioni VPN per sedi remote (BOVPN) superiori del 250% rispetto al modello T85 precedente, ventola ultra-silenziosa e capacità di gestire volumi di traffico elevati.

T145: maggiore performance e porta di rete ad alta velocità da 10G, per connettività e throughput superiori. CPU a bassissimo consumo per funzionamento fanless e supporto opzionale per Wi-Fi 7.

T125: modello tradizionalmente tra i più venduti, offre UTM e trasferimento dati più veloci. Ideale per piccole imprese e negozi, supporta Wi-Fi 7 con antenne esterne per maggior velocità e copertura.

T115-W: modello wireless con Wi-Fi 7, VPN essenziale e firewall per sedi a basso traffico. Perfetto per professionisti singoli e micro-uffici. Progettato per funzionamento affidabile senza ventola e alta efficienza termica.

Il modello Firebox T185 è disponibile da questo mese di agosto, gli altri modelli sono previsti in arrivo nel corso dell’autunno.