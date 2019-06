WiFi 6, Netgear in pole position

Il mondo delleè in continua evoluzione, alla ricerca di soluzioni sempre più performanti non solo sotto il profilo del transfer rate.Come ha infatti sottolineato“Il tema dell’incremento della velocità massima era di attualità otto anni fa quando è stato presentato lo standard 802.11ac, rinominato oggi WiFi 5. In quel caso infatti lo scopo era quello di migliorare la velocità rispetto al precedente 'standard n'. Con l’ac è stato poi risolto anche il problema della copertura, grazie infatti alle soluzioni Mesh basta aggiungere dei nodi per servire delle aree sempre più estese. Il problema fondamentale di oggi è invece quello relativo all’incremento esponenziale dei dispositivi connessi. Non abbiamo solo il PC, lo smartphone e il tablet ma qualsiasi oggetto può essere connesso. In questo caso lo 'standard ac' entra in crisi poiché non è stato progettato per gestire un numero così elevato di apparecchi”.Ed è proprio nell’ottica di ottimizzare la velocità in presenza di molti device che è stato progettato il nuovo WiFi 6. Questo standard offre un incremento del throughput dovuto a un migliore sistema di impacchettamento dei dati e risulta decisamente più efficiente rispetto al precedente con un numero elevato di client poiché è in grado di colloquiare in modo indipendente con ogni dispositivo della rete.Facendo un paragone automobilistico Tonon ha sottolineato che “Il router potrebbe diventare il collo di bottiglia della ‘autostrada’ verso Internet e quindi il nuovo standard deve migliorare la capacità di gestire molti dispositivi. Con il WiFi 6 quello che veramente cambia è il numero di stream disponibili. Sono state infatti incrementate le ‘corsie’ della nostra autostrada. All’aumentare del numero di dispositivi il divario tra il WiFi 5 e 6 aumenta. Con l’ac il router è in grado di parlare con tre client contemporaneamente ma deve attendere che tutti e tre rispondano prima di interrogare i successivi, mentre con il 6 la comunicazione avviene singolarmente e contemporaneamente. Quindi il client più vecchio che impiegherà più tempo a rispondere non rallenterà più l’intero sistema. In più aumenterà la durata delle batterie dei device connessi grazie ad un minor tempo di comunicazione”.Ora, marchio storico nel mondo delle reti, ha completato la propriainaugurata da pochi mesi con il. Si tratta diRicordiamo che famiglia Nighthawk comprende anche il modello AX8, un dispositivo con 8 stream 6Gbps in grado di gestire 30-50 client, e il modello AX12 in versione a due o tre bande. Quest’ultimo modello offre 12 stream 6Gbps, quattro porte Gigabit e una 2.5 Multi Giga Ethernet per una LAN/WAN cablata ad alta velocità.Netgear riafferma la sua completaSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita