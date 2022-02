I nuovi vantaggi includono maggiori investimenti nella formazione tecnica dei partner, molteplici opzioni - gratuite - di testing e hands-on dei prodotti, sia on-premise che nel cloud, per favorire una migliore presentazione della piattaforma NetWitness in ambienti reali e processi semplificati per ottimizzare il ciclo di vendita dei partner.

, parte di RSA Security, e fornitore globale di tecnologie di cybersecurity, presenta il

nuovo Partner Program

, progettato per soddisfare al meglio le esigenze dell'ecosistema NetWitness di rivenditori di canale, distributori e fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP).

Il nuovo programma è pensato su misura per i partner impegnati ad aiutare i propri clienti a rilevare e rispondere alle minacce informatiche, sempre più frequenti e sofisticate.

Il nuovo Partner Program di NetWitness semplifica e migliora i processi e le operazioni per i partner, offre una più ampia gamma di strumenti di formazione e abilitazione, oltre ad opportunità e risorse di marketing migliorate. Pone, inoltre, maggiore enfasi sulla formazione, per garantire skills e competenze adeguate a fronteggiare le molteplici minacce.

Maggiori investimenti nella formazione tecnica dei partner, con materiale di education aggiuntivo, sessioni di training con un istruttore, sessioni on-demand e un percorso avanzato per la certificazione, per migliorare la familiarità e la competenza dei partner sulle offerte NetWitness.

Molteplici opzioni, gratuite, di testing e hands-on dei prodotti, sia on-premise che nel cloud, per favorire una migliore presentazione della piattaforma NetWitness in ambienti reali.

Regole, protocolli e processi semplificati per ottimizzare il ciclo di vendita dei partner, in collaborazione con NetWitness.

“La sicurezza informatica è un’area molto critica ed in continua evoluzione. Le esigenze dei nostri clienti sono avanzate e le preoccupazioni aumentate. Abbiamo quindi voluto rinnovare e migliorare il nostro approccio al canale ed il supporto ai partner per continuare a garantire le informazioni, la visibilità e l'accesso sicuro alla rete, richiesti dai clienti", ha affermato Dave Govan, Chief Revenue Officer di NetWitness. "I nostri partner svolgono un ruolo fondamentale nel consentire alle aziende di rilevare le minacce e agire prontamente per mitigarle, e il nostro nuovo Partner Program può supportarli meglio in questa missione".



Altra novità riguarda l'organizzazione di canale mondiale di NetWitness, a guidarla sarà

Corné van Rooij

, veterano di RSA e NetWitness, che viene promosso al nuovo ruolo di capo del team di canale. Corné van Rooij ha ricoperto posizioni di leadership all’interno del programma di canale di NetWitness per più di tre anni. In precedenza, è stato senior leader presso CPI Risk and Finance & Governance, nonché iWelcome. Ha trascorso più di 11 anni in RSA, ricoprendo numerose posizioni dirigenziali.



“Il successo del nostro nuovo programma di canale dipende dall'avere una forte leadership che ne guidi la strategia e l'esecuzione. Avere Corné alla guida del canale è un onore per noi ed una garanzia per i nostri partner: insieme lavoriamo per aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a proteggere le loro infrastrutture critiche dalle minacce informatiche" ha concluso i Chief Revenue Officer di NetWitness.

