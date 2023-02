Schneider Electric e Atea in partnership per fornire servizi IT sostenibili

Schneider Electric ha stretto una partnership con Atea, noto nelle infrastrutture IT e nei servizi connessi per le aziende e le organizzazioni del settore pubblico, per fornire servizi IT sostenibili nelle regioni baltiche e del Nord Europa.



Atea, che ha già in essere una partnership di lunga data con Schneider Electric, è stata nominata primo Elite IT Solutions Provider Partner di Schneider Electric nei Paesi Nordici e sfrutterà il portafoglio di tecnologie e servizi di EcoStruxure di Schneider Electric per aiutare i propri clienti a gestire i consumi IT in modo sostenibile, intelligente ed efficiente.

Con oltre 7.500 dipendenti in 85 città di 7 Paesi europei, Atea ha una presenza forte in tutti i mercati in cui opera. Oltre 4.000 dei suoi dipendenti, ad esempio, sono addetti all'assistenza in grado di fornire gli utenti finali servizi professionali e un ciclo di vita sostenibile per tutto l’IT.

Schneider Electric è uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni di continuità e di infrastrutture IT e per Data Center e da molti anni è riconosciuta come una delle organizzazioni più sostenibili al mondo. Ad esempio, ha ottenuto il rating di sostenibilità Platinum da Ecovadis, che ha riconosciuto anche Atea come leader nella sostenibilità, assegnandole il rating più alto.



"Gli impegni net zero di Schneider Electric si allineano bene con la nostra strategia ambientale a lungo termine ed è un grande onore per noi essere stati nominati loro Elite Partner nei Paesi nordici", ha dichiarato Chris Ashby, Director of Strategic Partners di Atea. "La sostenibilità non è uno sprint, ma una maratona e dobbiamo impegnarci molto se vogliamo raggiungere il livello di trasformazione sostenibile richiesto anche dal mercato. Inoltre, crediamo fermamente nella collaborazione con Partner che hanno la nostra stessa mission ed è per questo che riteniamo che la nostra Partnership con Schneider Electric sia così importante."

Una collaborazione sostenibile

Il programma per i Partner IT mySchneider di Schneider Electric, lanciato di recente, rende più facile per partner, rivenditori, distributori e fornitori di soluzioni IT, soddisfare le richieste di sostenibilità dei loro clienti. Il programma è stato recentemente rinnovato per supportare i partner di canale con diverse specializzazioni in settori chiave quali Data Center, IT, software e servizi gestiti. Oltre a fornire ai partner una nuova gamma di strumenti di vendita, formazione e percorsi di abilitazione, l'IT Partner Program di mySchneider offre anche vantaggi per ciascuna delle sue specializzazioni. Il raggiungimento dello status di “Elite IT Solution Provider" consente ai partner di Schneider Electric come Atea, di raggiungere un maggior numero di certificazioni, per identificare, vendere, configurare e/o installare soluzioni di edge computing e IT distribuito all'interno di segmenti di mercato chiave come quello del settore pubblico.

Inoltre, consente a partner come Atea di supportare i clienti, che richiedono soluzioni sostenibili, per tutto il ciclo di vita del loro IT, aiutando le aziende a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.

I vantaggi principali del programma per i partner IT mySchneider di Schneider Electric includono: