Sophos, un nuovo Partner Program che integra la parte Secureworks

Il vendor lancia il nuovo programma, arricchito con nuove certificazioni e iniziative di supporto, per dare impulso alla crescita, alla redditività e alla competitività dei propri partner

Sophos ha rinnovato il proprio Sophos Partner Program per offrire ai partner ulteriori opportunità per accelerare la crescita, fornire soluzioni di cybersicurezza avanzate ed emergere all'interno di un mercato sempre più competitivo.

Il nuovo programma riunisce i partner Sophos e Secureworks di tutto il mondo in un unico ecosistema integrato ad alte prestazioni facendo leva su un'iniziativa già conosciuta e apprezzata da oltre 25.000 partner Sophos a livello globale.

"Il nuovo Sophos Partner Program è stato studiato per riflettere il modo in cui i partner costruiscono e fanno crescere il loro business al giorno d'oggi”, ha dichiarato Chris Bell, Senior Vice President of Global Channel, Alliances and Corporate Development. “L'iniziativa traccia un percorso flessibile e redditizio in direzione della crescita indipendentemente dal fatto che i partner vogliano ampliare la loro offerta di servizi gestiti, lanciare proposte di advisory nel settore della cybersicurezza o scalare verso l'alto le attività che già seguono. Con questo programma rafforziamo il nostro impegno nel mettere a disposizione gli strumenti, gli incentivi e il supporto che aiutano i nostri partner a evolvere in un mercato in rapido cambiamento come quello della cybersicurezza”.

Il nuovo Partner Program segna un'importante espansione nei servizi e nell'assistenza disponibili ai partner. Combinando i punti di forza di Sophos e Secureworks, infatti, il nuovo programma aiuta i partner a concretizzare più rapidamente i risultati della sicurezza di nuova generazione in modo più redditizio e su vasta scala.

Una ricerca condotta da Canalys indica come, a fronte di ogni dollaro speso in prodotti di cybersicurezza, i clienti investano altri due dollari in servizi erogati dai partner – a dimostrazione della crescente richiesta di servizi forniti dai partner e delle opportunità di aprire nuovi canali di ricavi attraverso competenze e supporto ad alto valore. Di fronte all'aumento di minacce complesse e al consolidamento dei vendor, i partner sono più essenziali che mai per aiutare i clienti ad affrontare le varie decisioni nel campo della cybersicurezza.

Con il nuovo Sophos Partner Program, i partner – Managed Service Provider, rivenditori, specialisti in cyber insurance, systems integrator o altri attori dell'ecosistema – possono sviluppare programmi e servizi in linea con i rispettivi modelli di business e strategie go-to-market. I partner esistenti accedono automaticamente a tutti i nuovi vantaggi.

Il nuovo Sophos Partner Program aiuta a costruire il business della cybersicurezza, aumentare i ricavi e mantenere i clienti grazie a:

Un portafoglio unificato che si traduce in vantaggio competitivo : a seguito dell'acquisizione di Secureworks da parte di Sophos, il nuovo programma unifica due ecosistemi di partner all'interno di un'unica piattaforma razionalizzata che rende trasparente la proposta commerciale attraverso tutto il portafoglio. I partner ottengono maggiori opportunità per aumentare la redditività e i ricavi accedendo a un portafoglio completo che copre endpoint, reti, posta elettronica, sicurezza cloud, XDR/MDR, Identity Threat Detection and Response (ITDR) e SIEM di nuova generazione – tutto gestito centralmente attraverso la piattaforma Sophos Central e corredato da servizi di advisory e consulenza di alto livello.

Un framework per la crescita focalizzato sul futuro : pensato in termini di scala e redditività per permettere ai partner di crescere in modo più veloce ed efficiente attraverso moltiplicatori di fatturato, sconti a volume e fatturazione flessibile. I partner hanno a disposizione incentivi ad alto valore, risorse commerciali e marketing integrate e opzioni di enablement avanzate attraverso la nuova MDR Guided Onboarding e le certificazioni commerciali quick-start di Sophos Academy.

Più impulso al successo di clienti e partner: a ccesso a nuove risorse progettate per aiutare i partner ad approfondire le relazioni con i clienti, accelerare l'adozione delle soluzioni e migliorare la retention offrendo nel contempo risultati di cybersicurezza migliori. Il programma amplia inoltre l'accesso ai team Partner Care, Renewal e Customer Success, oltre a proporre all'intera community dei partner training gratuito per il conseguimento delle relative certificazioni.

Metodi più semplici e veloci per conquistare nuovo business: i partner accedono a tool supplementari che semplificano le vendite e la crescita del business, come ad esempio un innovativo AI Sales Assistant che fornisce una guida in tempo reale per la navigazione del portale, il reperimento delle risorse e gli insight commerciali. L'esperienza del portale riservato ai partner è stata ulteriormente migliorata con preventivi guidati, gestione di dispositivi e licenze, monitoraggio delle opportunità di vendita e cruscotti per la compliance.

“Il nuovo Partner Program di Sophos è progettato per incentivare i partner a crescere”, ha proseguito Bell. “C'è tutto ciò di cui essi hanno bisogno per avere successo, aumentare i ricavi, promuovere l'eccellenza verso i clienti e distinguersi in un mercato competitivo e affollato. È un modo per continuare a mantenere la nostra promessa nei loro confronti e realizzare i migliori prodotti, servizi e processi per la cybersicurezza pensando ai nostri partner”.

Sophos Partner Program

Scelto da oltre 25.000 partner in tutto il mondo, Sophos Partner Program è stato premiato insieme a chi lo guida da alcuni dei nomi più importanti del settore, ottenendo per esempio i seguenti riconoscimenti: