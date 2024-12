OGR Torino è acceleration partner nell'ecosistema Microsoft AI Lab

L’ingresso di OGR nel programma Microsoft AI L.A.B. rafforza una partnership nata nel 2020 che ha permesso in quattro anni lo sviluppo di progetti virtuosi negli ambiti della formazione e dell’accelerazione di impresa, oltre all’organizzazione di numerose iniziative per la business community del territorio

Le OGR Torino e Microsoft Italia annunciano l’ingresso delle OGR come acceleration partner nell’ecosistema Microsoft AI L.A.B. con l’obiettivo di favorire l'innovazione, supportare le startup e massimizzare l'impatto dell'AI Generativa in Piemonte e in tutta l’area del Nord-Ovest.

AI L.A.B., sviluppato da Microsoft Italia in collaborazione con l’ecosistema dei partner, è un’iniziativa nata per promuovere le opportunità dell’Intelligenza Artificiale generativa e una sua adozione responsabile da parte di aziende pubbliche e private, professionisti e studenti, e contribuire alla crescita sostenibile dell’Italia attraverso nuovi scenari di innovazione digitale e percorsi di formazione sull’AI.

“Siamo entusiasti dell’ingresso all’interno di AI L.A.B. di un partner come le OGR. L’Intelligenza Artificiale generativa offre opportunità senza precedenti per amplificare le capacità umane, liberare la creatività e promuovere l’innovazione. Mai come in questo momento, è fondamentale aiutare aziende e professionisti a comprenderne le potenzialità e i benefici concreti, per sostenere la crescita e l’innovazione del Paese. La nostra consolidata collaborazione con OGR sarà ancora più cruciale e ci aiuterà a promuovere scenari di innovazione in Piemonte e in tutto il Nord-Ovest”, ha commentato Matteo Mille, Chief Sales Enablement & Operations di Microsoft Italia.

“Le OGR sono orgogliose di rafforzare la partnership con Microsoft attraverso il programma AI L.A.B., un passo importante per creare nuove opportunità di sviluppo grazie alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale, leva strategica per il futuro dell’economia”, ha dichiarato Davide Canavesio, Presidente delle OGR Torino. “Questa collaborazione promuove l’upskilling, elemento indispensabile per una crescita sostenibile e duratura, e consolida il ruolo delle OGR nel supportare imprese e startup, in quanto hub di riferimento per la formazione e l'acquisizione di competenze essenziali per essere oggi competitivi e impattanti.”

L’ingresso di OGR nel programma Microsoft AI L.A.B. rafforza una partnership nata nel 2020 che ha permesso in quattro anni lo sviluppo di progetti virtuosi negli ambiti della formazione e dell’accelerazione di impresa, oltre all’organizzazione di numerose iniziative per la business community del territorio.

La partnership tra le OGR e Microsoft Italia si fonda su valori condivisi come la grande attenzione all’impatto delle progettualità sviluppate, l’applicazione della tecnologia per il bene comune e il data altruism. Un esempio concreto di questa visione comune è Impact Deal, il primo programma europeo per l’accelerazione data-driven di imprese a impatto sociale e ambientale giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Con Impact Deal, Microsoft Italia e OGR Torino insieme a Fondazione CRT, che ha ideato e sostenuto sin dall’inizio il programma, valorizzano dati e competenze sui dati, consapevoli che qualunque iniziativa pubblica o privata, deve e dovrà porsi obiettivi misurabili di impatto a lungo termine. Posizionandosi all'incrocio tra dati, intelligenza artificiale, impatto e imprenditorialità, il programma offre accesso a dataset esclusivi, una rete di mentor ed esperti, opportunità di networking con investitori e player del Data Sharing, e una crescente community di alumni. Elemento chiave del programma è il Data Club, composto da corporate e organizzazioni pubbliche e private che mettono a disposizione i propri dati.