Kirey, Eleonora Nardini nominata HR Director

Nuova energia per la crescita delle persone e la cultura dell’innovazione. Nardini guiderà lo sviluppo di iniziative dedicate al benessere, alla formazione e all’inclusione

Kirey, system integrator a livello italiano ed europeo, annuncia la nomina di Eleonora Nardini a HR Director, affidandole il compito di valorizzare ulteriormente il talento e il potenziale presenti in azienda. Insieme al suo team, Nardini guiderà lo sviluppo di iniziative dedicate al benessere, alla formazione e all’inclusione, contribuendo al percorso di crescita del Gruppo.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore delle human resources, Eleonora Nardini ha maturato una solida expertise in realtà tecnologiche e innovative, sia in grandi aziende come Cisco e Sisal Group che in scale-up come MailUp (ora parte di TeamSystem Group), distinguendosi per la capacità di guidare progetti di trasformazione organizzativa e di promuovere ambienti di lavoro dinamici e inclusivi.

Il suo ingresso si inserisce in una più ampia strategia che pone al centro le persone e che punta su iniziative di crescita continua, ma anche di responsabilità sociale. Tra queste figurano programmi formativi di eccellenza come il Master in Digital Transformation, recentemente insignito del riconoscimento di Specialized Executive Master da ASFOR; l’adesione a Valore D, prima associazione di imprese per la promozione della parità di genere e di una cultura inclusiva in Italia, oltre al sostegno a realtà attive nel sociale come Fondazione Cervelli Ribelli Onlus, impegnata nella sensibilizzazione sulla neurodiversità, e Fondazione Umberto Veronesi, con cui Kirey collabora per promuovere la ricerca scientifica.

“Entrare in Kirey significa contribuire alla crescita di un’azienda che unisce radici italiane e una visione internazionale in costante evoluzione. In questo contesto, il mio impegno sarà quello di continuare a mettere le persone al centro delle strategie aziendali, promuovendo pratiche condivise, capaci di ascoltare, coinvolgere e rispondere alle priorità di ciascuno. In questo modo, sono certa che potremo sostenere lo sviluppo di ogni individuo e del Gruppo stesso”, commenta Eleonora Nardini, HR Director di Kirey.

“Siamo lieti di accogliere Eleonora in Kirey. La sua esperienza nel mondo tech e la sua visione strategica saranno preziose per accompagnare l’evoluzione della nostra organizzazione. Siamo convinti che, insieme, potremo rafforzare una cultura aziendale aperta e orientata al futuro, capace di valorizzare i talenti e promuovere l’innovazione. Il suo contributo darà nuovo slancio alla crescita professionale e personale di tutti coloro che lavorano in Kirey, vero motore del successo della nostra azienda”, dichiara Alessandra Girardo, General Manager Italia di Kirey.