Dell Technologies, alla guida della filiale italiana torna Marco Fanizzi

Con il ruolo di Vice president sales & managing director di Dell Technologies in Italia, Fanizzi ritorna al timone della filiale italiana del vendor, con l'obiettivo di posizionare Dell come partner strategico nel percorso di trasformazione digitale dei clienti, facendo leva sull'intelligenza artificiale, e supportare la crescita e l’innovazione dell’intero Sistema Paese

Dallo scorso 5 maggio, Marco Fanizzi è vice president sales & managing director di Dell Technologies in Italia. Un ritorno in un'azienda che lo ha visto protagonista nel mercato ICT dei tempi recenti.

Con un approccio orientato ai clienti, alla valorizzazione delle persone e alla creazione di team ad alte prestazioni, Fanizzi ha la responsabilità di consolidare il posizionamento distintivo della società nel mercato italiano dell’ICT e di accompagnare i clienti nel percorso verso l'adozione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale.

Dal 2019 al 2024, Marco Fanizzi è stato senior vice president di Commvault per le aree EMEA e APJ. Prima del suo rientro in Dell, ha ricoperto, invece, il ruolo di chief revenue officer in Namirial, società tecnologica acquisita da Bain Capital e divenuta una degli unicorni Italiani durante la sua permanenza.

Tra il 2016 al 2019, Fanizzi è stato vice president sales & general manager Enterprise Sales di Dell Technologies in Italia, e, in precedenza, amministratore delegato e direttore generale di EMC Italia.

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT & tecnologico, Fanizzi ha lavorato per aziende di prestigio come Symantec, Sun Microsystems e Italtel, acquisendo una profonda conoscenza dei mercati nazionali e internazionali e una solida esperienza alla guida di percorsi di innovazione e cambiamento.

Marco Fanizzi, 57 anni, sposato e padre di due figli, è da sempre appassionato di innovazione e start-up, con un impegno concreto nel sostenere i giovani talenti nel loro percorso nel mondo digitale. Fuori dall’ambito professionale, coltiva la passione per la vela e il golf, sport che riflettono il suo spirito determinato e l’attenzione ai dettagli che lo contraddistinguono anche nel lavoro.

“Sono profondamente onorato di assumere il ruolo di Vice President Sales & Managing Director di Dell Technologies in Italia, un'azienda che ha rappresentato una tappa fondamentale nella mia carriera e crescita professionale. Dell Technologies ha costruito, anche in Italia, una solida presenza nel mercato tecnologico grazie alla sua continua innovazione, attenzione al cliente e ricerca costante dell’eccellenza - ha dichiarato Fanizzi. Il nostro obiettivo è chiaro e condiviso: lavorare insieme per rafforzare il ruolo di Dell come partner strategico nel percorso di trasformazione digitale dei nostri clienti e supportare la crescita e l’innovazione dell’intero Sistema Paese. Credo fermamente che, attraverso la tecnologia, possiamo creare un impatto positivo e duraturo per le imprese, le persone e le comunità. Sono entusiasta di affrontare questo percorso con il mio team, consapevole che ogni traguardo raggiunto sarà il frutto di un lavoro condiviso e di una visione comune”.